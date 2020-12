La Ville de Winnipeg approuve son budget pour l’année 2021

Une des élus qui a voté contre, Vivian Santos, a déclaré que ce budget municipal laissait pour compte les résidents sur les sujets de la pauvreté, de la santé et du bien-être.

Notre communauté demande un budget socialement équilibré et respectant l’équilibre budgétaire , a ajouté la conseillère municipale du quartier Point Douglas.

Le document approuvé comprend entre autres une augmentation de l’impôt foncier de 2,33 %. Cet argent sera dédié à l’amélioration des routes et des transports en commun. Le propriétaire d’une maison de valeur moyenne paiera 42 $ de plus en 2021.

Le report de l’impôt foncier et celui des commerçants se poursuivra jusqu’à l’an prochain et le budget prévoit d’autres mesures d’aide en cas de pandémie, y compris un programme de subvention de 1 500 $ pour les petites entreprises.

L’argent du fédéral sauve la mise

Le budget présenté cette année aurait été totalement différent sans 74,5 millions de dollars reçus grâce à l’Accord sur la relance sécuritaire du gouvernement fédéral. Selon le maire de Winnipeg Brian Bowman, il y aurait eu plus de décisions difficiles , sans cette somme d’Ottawa.

De cette somme, 42,2 millions $ serviront à assumer les dépenses liées au fonctionnement municipal, et 32,3 millions $ financeront le manque à gagner de Winnipeg Transit, dont les revenus souffrent à cause de la baisse de fréquentation des autobus.

152 millions $ seront alloués à l’amélioration des routes winnipégoises. De plus, 50 millions $ seront destinés aux bibliothèques et installations récréatives, en partie grâce à une subvention provinciale et à une somme de 7,6 millions $ mise de côté en prévision du report des paiements d’impôt foncier et d’impôt des commerçants.

Le Service d'incendie et le Service de police vont voir une hausse de 2 % de leur financement. Néanmoins, la police de Winnipeg devra couvrir un déficit de 5 millions $ causé par une récente décision d’arbitre.

Fin mars, l 'Association des policiers de Winnipeg a obtenu gain de cause en arbitrage après une décision unilatérale du conseil municipal qui visait à modifier les retraites des policiers. La Ville voulait, entre autres, que les heures supplémentaires ne soient pas admissibles aux gains ouvrant droit à la pension.

Avec les informations de Sean Kavanagh.