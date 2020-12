L'Alberta Ballet en deuil de son Casse-Noisette cette année

Casse-Noisette, c'est vraiment la production la plus importante dans la carrière d'un danseur , explique Kelley McKinley, un des principaux danseurs de l'Alberta Ballet.

Kelley McKinlay et Luna Sasaki dans une des scènes de Casse-Noisette. Photo : Fournie par Alberta Ballet / Paul McGrath

J’ai dansé toutes les versions que l’Alberta Ballet a présentées au fils des années, depuis l’âge de 3 ans jusqu’à aujourd’hui, alors c’est vraiment un choc de ne pas le faire cette année. Pour un danseur, Noël, c'est partager l’esprit du temps des fêtes avec le public et faire partie de cette tradition pour des milliers de familles .

Kelley a commencé sa carrière dans le rôle d'une petite souris dans Casse-Noisette.

Kelley McKinley explique que ce qui rend encore le spectacle encore plus magique ce sont tous les échanges avec les enfants sur scène. Photo : Radio-Canada

L'aspect positif de cette pandémie c'est que Kelley McKinley, qui a deux enfants en bas âge, pourra pour la première fois de sa carrière passer le temps des fêtes en famille.

Seira Iwamoto est une élève de l'école de l'Alberta Ballet depuis l'âge de 18 ans. Maintenant au sein de la troupe, elle danse dans le Casse-Noisette depuis cinq ans. De flocon de neige, elle a évolué jusqu'au rôle de la mère de Clara.

Casse-Noisette est aussi une production qui permet aux danseurs d’évoluer et d’essayer de nouveaux rôles, de nouvelles chorégraphies, au fil des ans. Photo : Yin Yi / Alberta Ballet

Le ballet Casse-Noisette est définitivement le point culminant pour les enfants de l'école de ballet. J'ai toujours parlé avec eux entre les différents actes et chaque fois ils étaient tellement excités de pouvoir faire partie de cette grande production et de faire plusieurs spectacles. Ça devient une tradition pour eux. C'est triste qu'on ne puisse pas le faire cette année , explique la danseuse.

Selon le directeur artistique de la compagnie, Jean-Grand-Maître, Casse-Noisette est souvent le premier contact qu’auront les enfants avec la danse et la musique classique.

Jean Grand-Maitre a travaillé sur Casse-Noisette depuis qu'il a 16 ans. Photo : Alberta Ballet

Casse-Noisette c’est un vrai bijou qui nous donne la chance de toucher un nouveau public, des centaines d'enfants chaque année et leurs parents , partage le directeur artistique.

Sur la musique de Tchaïkovski, les enfants sont initiés à la musique classique, aux décors, aux costumes, au théâtre, aux éclairages. Alors pour nous, c'est vraiment une grande perte, une grande déception, confit Jean Grand-Maître.

L'Alberta Ballet et son Casse-Noisette lors de sa présentation au Centre national des arts d'Ottawa. Photo : CNA

La production, qui rassemble plus de 120 artistes, petits et grands, danseurs et musiciens, est la plus importante et la plus grande source de revenus de l’Alberta Ballet. Chaque année, elle est présentée dans plusieurs villes, autant au Canada qu’aux États-Unis, devant des dizaines de milliers de spectateurs qui viennent apprécier ce spectacle féérique du temps des fêtes.

Surprise...

Malgré l'annulation de la tournée et des spectacles de Casse-Noisette, la troupe a tout de même voulu laisser à son public une petite surprise. Un court métrage à été réalisé avec huit danseurs pour présenter un extrait de l'histoire féérique de Casse-Noisette, question de garder un esprit festif dans ces temps difficiles.

