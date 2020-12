Au coeur de la zone chaude de l'hôpital de Chicoutimi

Depuis le début de la semaine, les décès s’accumulent chez les patients atteints de la COVID-19 aux soins intensifs du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Juste dans les 48 dernières heures, malheureusement, on a assisté à cinq décès aux soins intensifs , a affirmé mardi le chef du service des soins intensifs, Jean-Sébastien Bilodeau. Et les décès ont continué par la suite.

Les hospitalisations actuelles proviennent de personnes qui ont été infectées il y a plusieurs semaines.

Ce qu’on voit en ce moment est un peu le résultat peut-être de la fête de l’Halloween de l’Action de grâce, des rassemblements qui se sont faits durant cette période-là , soutient le médecin spécialiste.

Si le même genre de rassemblements se fait durant le temps des fêtes, on sait qu’on va avoir une bonne 3e vague ou une grosse montée des hospitalisations au retour des fêtes. Jean-Sébastien Bilodeau, chef du service des soins intensifs, CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

C’est pourquoi il tenait à ce que la population de la région ait accès à la réalité du terrain.

Le but n’étant pas d’alarmer, mais juste que les gens réalisent que c’est vrai, que c’est une maladie très importante et de voir l’impact que ça a sur les employés et sur les patients , affirme l’intensiviste.

L'intensiviste Jean-Sébastien Bilodeau tenait à montrer des images de l'unité des soins intensifs où les patients atteints de la COVID-19 sont hospitalisés. Photo : Radio-Canada / Catherine Fillion

Un système poussé à la limite

Selon Jean-Sébastien Bilodeau, les capacités du réseau de la santé sont étirées au maximum. L’hôpital de Chicoutimi a la capacité physique d’ouvrir 16 lits réservés pour les patients atteints de la COVID-19 aux soins intensifs. En raison du manque de personnel, 10 lits sont actuellement disponibles.

Je vous dirais que si on avait la possibilité d’ouvrir à 12, à 14 ou à 15 lits en soins intensifs, nos 15 lits en soins intensifs seraient remplis en ce moment , résume le Dr Bilodeau.

Des patients ont dû être transférés à Québec au cours des dernières semaines, faute de personnel soignant.

La gestion des équipes en soins infirmiers est un véritable casse-tête pour le chef d'unité de soins intensifs et cardiologie à l'hôpital de Chicoutimi, François Gagnon.

Certaines infirmières sont retirées par mesure préventive, d’autres parce qu’elles ont contracté le virus, d’autres ont été en contact avec une personne atteinte et doivent aller passer un test de dépistage ; dans chaque cas, les périodes de retrait sont différentes.

On a une complexité qu’on n’a pas habituellement avec la COVID, parce qu’il y a des employés qui vont inévitablement le contracter que ce soit au travail ou dans la communauté. On sait qu’il y a une transmission communautaire actuellement dans la région , souligne François Gagnon.

Depuis les neuf derniers mois, 17 % des infirmières aux soins intensifs ont dû combattre le virus.

Il précise qu’il est impossible de déterminer avec certitude à quel endroit précis une personne a été contaminée et que ce taux est relativement bas. Par exemple, en cardiologie le taux de contamination chez les infirmières est de 30 %.

François Gagnon affirme que malgré le stress et la fatigue, ses équipes sont résilientes.

Je pense que c’est dans l’adversité qu’on découvre les vraies forces des équipes. François Gagnon, chef d'unité de soins intensifs et cardiologie à l'hôpital de Chicoutimi

Le chef d'unité de soins en cardiologie et soins intensifs au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, François Gagnon Photo : Radio-Canada / Catherine Fillion

Le chef des soins infirmiers a tenu à rendre hommage à celles et à ceux qui gardent le fort depuis neuf longs mois.

Malgré tout, on voit que ce sont de vraies professionnelles qui sont là pour les patients et qui veulent donner le maximum au niveau de la qualité et de la sécurité des soins. - François Gagnon

Tout cela dans un contexte où elles doivent parfois accompagner des patients en fin de vie qui ne peuvent bénéficier de la visite de leurs proches.

Les infirmières, à ce moment-là font vraiment du caring le plus possible avec ces patients-là. Ils en prennent soin comme si c’était leurs propres parents. - François Gagnon

Environ un patient sur deux placé sous assistance respiratoire décède dans le contexte de la COVID-19.

Une station pour déposer les effets personnels des équipes soignantes dans la zone chaude de l'hôpital de Chicoutimi. Photo : CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean / Jean-Sébastien Bilodeau

L’arrivée du vaccin

Pour Jean-Sébastien Bilodeau et François Gagnon, le début de la campagne de vaccination permet de voir poindre la lumière au bout du tunnel. Toutefois, ils veulent rappeler à la population que la pandémie est loin d’être terminée.

L’immunité de groupe ne sera pas atteinte avant quelques mois, précise Jean-Sébastien Bilodeau. D’ailleurs, le vaccin ne permet pas de guérir du coronavirus.

Pour les gens qui pensent qu’on va les vacciner à l’hôpital et que la maladie va partir : Non. Le vaccin est là pour empêcher de faire une maladie sévère. Jean-Sébastien Boudreault

À ceux qui souhaiteraient contrevenir aux consignes en vigueur et se rassembler tout de même au cours des prochains jours, François Gagnon, conseille de revenir aux images filmées dans la zone chaude où il travaille.

Ça peut être vous, ça peut être votre père, votre mère, votre sœur. Prenez donc une pause de Noël et on pourra reprendre l’an prochain , conclut-il.