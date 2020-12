De Damas à Québec, une nouvelle vie qui commence

De novembre 2015 à la fin de 2016, le Canada a accueilli près de 40 000 Syriens qui fuyaient la guerre sanglante dans laquelle était plongé leur pays.

Pour survivre à ce bouleversement dramatique, ces milliers de personnes ont entamé une nouvelle vie, parfois adoucie par des rencontres comme celle de la jeune réfugiée Neven Issak et de la Québécoise Christiane Gagnon.

À l'automne 2017, Christiane Gagnon s’engage à héberger la Syrienne qui vient d'être acceptée au baccalauréat en pharmacie à l'Université Laval.

Pour Christiane Gagnon, la Syrie n’était pas une lointaine contrée méconnue. La Syrie, ça sonnait quelque chose en moi, parce que dès l'âge de 6 ans, notre propriétaire était syrien , se remémore-t-elle.

Mme Gagnon a aussi voyagé en Syrie dans les années 1980.

Elle voulait aider cette jeune femme forcée de vivre un deuxième déracinement.

J'avais déjà quitté mon pays, et de quitter une autre fois mes parents, c'était plus difficile , raconte Neven Issak qui se souvient des moments de découragements que Mme Gagnon a réussi à atténuer.

Il y a des moments où je voulais tout abandonner, mais elle m'a encouragée à continuer , dit-elle.

En quelques mois, Neven Issak a appris le français, alors qu’elle n'en parlait pas un seul mot avant d’arriver au Québec.

Au fil du temps, la famille de Mme Issak s’est agrandie. Des cousins ont pu arriver au pays grâce également à son oncle, Bessam Issak, qui les a parrainés.

Arrivé seul au Canada il y a plus de 15 ans, l'entrepreneur s'est ainsi porté garant de ses trois frères et de leurs familles respectives qui fuyaient la guerre en Syrie.

Maintenant la famille compte une vingtaine de personnes.

Ils ont fait un effort, avec la francisation, puis ils ont commencé à travailler, tout le monde, ça a bien été. J'ai jamais douté. Le début est difficile, mais après ils sont partis tous très bien , témoigne M. Issak.

Quand Neven Issak est arrivée au Québec, elle était en dernière année de pharmacie, mais elle a dû recommencer.

Vraiment c'était pas facile, mais j'ai pris une chose à la fois, comme on dit, et je vais finir bientôt. J'ai vraiment hâte , dit-elle.

Neven Issak aura appris beaucoup de choses sur le Québec en passant sa première année chez Christiane Gagnon.

J'avais vraiment chaque jour une heure d'histoire et une heure de français, mais à la maison , se souvient-elle.

Elle a eu tout un cours d'histoire avec moi. J'allais à la bibliothèque, j'allais chercher des films pour qu'elle écoute un peu qui on était, la crise d'Octobre, puis je lui faisais écouter les Simones , raconte Mme Gagnon.

Je me sens vraiment chanceuse d'avoir tous ces gens autour de moi, parce qu'il y a des milliers de réfugiés, et je sais pas pourquoi c'est moi qui a été choisie pour être accueillie ici , s’étonne encore Neven Issak.

Ça a été une belle rencontre et nous aussi on apprend, on est nous aussi gratifiés de pouvoir être significatif dans la vie d'une personne.

Christiane Gagnon