Une autre ruée vers les commerces de piscines et de spas

Malgré le froid ressenti au cours des derniers jours, les Saguenéens et les Jeannois se tournent tout de même vers ces commerces spécialisés. Pour certains, il s’agit de concrétiser un achat qui n’a pu se réaliser l’été dernier et de rêver d'une météo plus clémente. Pour d’autres, l'intérêt s'explique par l'obligation de rester à la maison en raison des règles sanitaires.

Déjà, pour cet automne, on est cinq fois plus en avance que d'habitude. Au niveau des piscines creusées, notre calendrier est pratiquement rempli pour la saison , fait remarquer Frédérique B. Gauthier, directrice générale adjointe chez Piscines Soleil Plus.

Directeur des ventes chez Club Piscine Super Fitness, Patrice Savard explique que des commandes ont été placées pour ne pas que le commerce se fasse couper l’herbe sous le pied.

On a vraiment prévu le coup parce qu'en 2020 ç’a vraiment été une année difficile pour l'approvisionnement. On a eu des retards, on a manqué de beaucoup de matériel, que ce soit des piscines, des spas et des thermopompes , résume-t-il. Patrice Savard ajoute que le volume de vente actuel équivaut à ce qui est normalement enregistré quatre mois plus tard dans l'année.

Les petites piscines hors terre demeurent les plus populaires auprès de la clientèle en raison de leurs prix plus abordables. Les piscines creusées de plus petite taille gagnent également en popularité.

D'après le reportage de Laurie Gobeil