COVID-19 : les T.N.-O. préparent une campagne de vaccination à la mi-janvier

Comme ses voisins du Yukon et du Nunavut, le territoire s'attend à ce que le vaccin produit par Moderna soit offert à 75 % de la population admissible au cours du premier trimestre de 2021.

Vendredi, la ministre de la Santé du territoire, Julie Green, a dit s’attendre à recevoir environ 51 000 doses du vaccin entre janvier et mars 2021.

Cette semaine, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a indiqué que des doses du vaccin pourraient être envoyées dans les territoires avant la fin du mois de décembre.

Mais il reste beaucoup d’étapes à surmonter d’ici à ce que le premier Ténois reçoive le vaccin, a rappelé la médecin hygiéniste en chef du territoire, Kami Kandola, lors d'une conférence de presse mercredi.

Les territoires préfèrent recevoir le vaccin de Moderna plutôt que celui de Pfizer-BioNTech, déjà approuvé, en raison de ses conditions d’entreposage. Photo : Reuters / DADO RUVIC

Le gouvernement doit encore terminer son plan d'administration du vaccin. Selon la Dre Kandola, le plan devrait être rendu public d'ici environ une semaine.

Le plan devra confirmer qui seront les groupes priorisés pour obtenir les premières doses du vaccin.

Toutefois, la médecin hygiéniste en chef indique déjà que les aînés et les personnes plus à risque, de même que les habitants des communautés les plus isolées du territoire, ou qui n'ont pas de centre de santé seront la priorité.

Pendant que le gouvernement travaille sur ce plan, les autorités sanitaires doivent aussi attendre l’approbation du vaccin de Moderna par Santé Canada.

La médecin hygiéniste en chef des Territoires du Nord-Ouest, Kami Kandola. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Selon Justin Trudeau, l’envoi des premières doses pourrait se faire 48 heures après l'obtention du sceau d'approbation.

Au cours des derniers jours, le territoire a reçu les congélateurs qui permettront d’entreposer les vaccins à basse température à Yellowknife et à Inuvik.

Cependant, même si elles sont prêtes à recevoir les vaccins, les autorités sanitaires doivent encore régler plusieurs questions de logistique qui en permettront la distribution dans les groupes prioritaires dans les 33 collectivités ténoises.

Nous devrons entraîner nos professionnels de la santé [et en embaucher d’autres] pour nous assurer qu’ils répondent aux exigences nécessaires pour l’offre d’une vaccination de masse, explique la Dre Kandola. Nous devrons aussi réserver des avions et des chambres d'hôtel pour nous rendre dans les communautés éloignées.

Une campagne de communication sera aussi lancée avant la première vaccination.