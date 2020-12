Hi! Ha! Tremblay de retour dans Mes drôles de Noël, le spectacle de Michel Barrette

Dans mon cas, on ne peut pas parler de Noël sans se souvenir que j’ai créé, un jour, un espèce de monstre et qu’on est pogné avec [la chanson Le temps d’une dinde], à chaque année, que tout le monde va faire jouer partout et [dont] je n’en peux plus , a-t-il confié, en riant, en entrevue avec Catherine Richer, la chroniqueuse culturelle de l’émission Le 15-18.

Michel Barrette fait donc entrer Hi! Ha! Tremblay à la fin de Mes drôles de Noël pour raconter son premier Noël, à l’âge de… 10 ans. J e ne sais pas ce qu’il s’est passé avant, il n’avait pas eu de Noël.

Ces dernières 25 années, Michel Barrette s’est rarement glissé dans le costume de ce personnage qui lui a ouvert les portes du monde du spectacle.

S’il n’y avait pas eu Hi! Ha!, on ne se parlerait pas aujourd’hui, je n’aurais pas eu cette belle vie-là , a expliqué l’acteur et humoriste au sujet de celui qu’il a arrêté d’incarner, en 1993, sur les conseils du réalisateur et producteur Jean Bissonnette, pour ne pas avoir la carrière d’un seul personnage.

L'humoriste et comédien Michel Barrette Photo : Avanti Groupe / Karine Dufour

La vérité, rien que la vérité

Michel Barrette promet que toutes les anecdotes contées lors de son spectacle, qu’il livre pendant 1 h 20 sans avoir préparé de texte, sont authentiques.

Le raconteur, qu’il soit dans sa cuisine avec trois personnes, seul sur la rue avec son voisin ou devant une foule de 20 000 personnes, il faut qu’à la base, la matière première soit l’anecdote, la vraie. Michel Barrette

Ce que je propose pour Noël, c’est simplement la vérité , a-t-il promis, ajoutant que les spectateurs et les spectatrices auront l’impression d’être dans le salon de son grand-père en 1971.

Parmi les anecdotes au programme de Mes drôles de Noël se trouve une histoire mettant en vedette son oncle, qui a remplacé l’eau bénite des bénitiers de l’église par de l’essence lors d’une messe de minuit.

Changement de vie

Malgré les chamboulements provoqués par la pandémie, Michel Barrette reste serein. Ça m’a obligé à changer de région, à redéfinir mes priorités et à me rapprocher des miens.

J’ai le bonheur assez facile, même dans les moments difficiles. Michel Barrette

Ainsi, au printemps, il a vendu l'hôtel-restaurant-salle de spectacle qu’il tenait à Saint-Marc-sur-Richelieu, en Montérégie. Il a posé ses valises en Beauce afin de se rapprocher de son Saguenay natal, sans trop s’éloigner de Montréal.

Je n’ai jamais eu peur des virages à 180 degrés. C’est toujours bouleversant au début, mais c’est un défi formidable. J’adore ça.

Mes drôles de Noël sera proposé, à partir du 23 décembre, sur la plateforme Live dans ton salon  (Nouvelle fenêtre) au prix de 20 dollars. Cinq autres rencontres seront organisées en ligne d’ici le mois de juin afin que Michel Barrette puisse narrer d’autres anecdotes, qui racontent aussi d’où il vient.