Un service des urgences virtuel à Horizon Santé-Nord

Le service, ouvert de 10 h à 18 h du lundi au vendredi, s’adresse notamment à ceux qui n’ont pas de fournisseur de soins primaires.

Les patients peuvent y accéder grâce à un ordinateur ou à un téléphone intelligent.

Ça peut être des gens qui ont des problèmes urinaires, une toux ou encore des problèmes avec le diabète et qui ne sont pas capables de joindre leur médecin de famille ou leur infirmière praticienne , explique la Dre Renée-Anne Montpellier, urgentologue et chef du nouveau service virtuel.

Les services sont disponibles en français et en anglais , souligne-t-elle.

La Dre Renée-Anne Montpellier affirme que des ajustements pourraient être apportés au service des urgences virtuel. Photo : Radio-Canada

Elle explique que ce nouveau service virtuel est une solution à des problèmes causés par la pandémie.

Elle raconte qu’au printemps, plusieurs patients avaient peur de venir à l’urgence .

Certains ont attendu que leur situation s’aggrave avant de consulter un médecin. Ils nous arrivaient à l’urgence des mois plus tard, très malades , déplore l'urgentologue.

Elle note aussi qu’il y a moins de place dans les salles d’attente, pour respecter la distanciation physique. On essaie d’éviter que les gens viennent à l’urgence, mais on voulait quand même voir les gens malades.

C’est pourquoi on a créé le service virtuel, pour donner une autre façon à nos patients de pouvoir nous contacter au sujet de leur état de santé, sans avoir le stress de venir à l’urgence physiquement. Dre Renée-Anne Montpellier, urgentologue et chef du service des urgences virtuel d'Horizon Santé-Nord

Puisque nos volumes de patients ont bondi durant la deuxième vague, créant ainsi bien des engorgements, ce service devrait aider à atténuer le manque d’espace et à maintenir une distanciation physique au Service des urgences en cas d’affluence soudaine de patients , a déclaré dans un communiqué le Dr Robert Lepage, directeur médical du Service des urgences d’ HSNHorizon Santé-Nord .

Dans un premier temps, 32 patients par jour seront en mesure d’accéder au service, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les autres qui essaieront de s’inscrire seront invités à se rendre physiquement à l’urgence, tout comme ceux qui ont un problème de santé grave.

La Dre Montpellier estime que davantage de ressources pourraient être ajoutées pour augmenter ce nombre si la demande est grande.

Un modèle qui se répand

Horizon Santé-Nord s’est inspiré d’autres hôpitaux ontariens qui ont ouvert un service semblable dans les derniers mois.

Quand on a eu l’idée de lancer ce projet, on a contacté des hôpitaux tels que St-Joseph à Hamilton et l’hôpital pour enfants à Ottawa, vu qu’eux ont lancé ce programme [au printemps] , raconte la Dre Renée-Anne Montpellier.

Selon la Dre Montpellier, Santé Ontario soutient en ce moment une dizaine d’hôpitaux pour la création de services d’urgence virtuels. On travaille tous ensemble afin de pouvoir apprendre des autres programmes et de s’améliorer.

La Dre Terry Varshney, urgentologue pédiatrique au Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario (CHEO), est membre de l’équipe qui a mis sur pied le service d’urgence virtuel de cet établissement, lancé en mai.

Le CHEO a été le premier hôpital pédiatrique au Canada à offrir des rendez-vous virtuels avec un urgentologue. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Comme Horizon Santé-Nord, le CHEOCentre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario a remarqué au printemps une importante diminution du nombre de visites à l’urgence. On avait le souci qu’il y avait des enfants qui restaient à la maison et qui devaient être vus à l’urgence , affirme la Dre Varshney.

La Dre Varshney affirme que le service est très utilisé, et qu’il permet de garder le contact avec les jeunes et leurs parents, tout en facilitant la distanciation physique à l’urgence pour ceux qui ont besoin de s'y rendre.

Cette semaine, par exemple, on a vu environ 100 patients de façon virtuelle. 79 % des enfants sont restés à la maison, mais ça veut dire que 21 % sont venus à l’urgence et ont été vus physiquement par un médecin. Dre Terry Varshney, urgentologue pédiatrique au CHEO

Elle ajoute qu’une grande partie du travail des urgentologues consiste à faire de l’éducation auprès des enfants, des adolescents et des parents. On peut le faire virtuellement et ça nous aide à donner l’information dont les parents ont besoin.

La Dre Terry Varshney affirme que le service virtuel permet de rassurer les parents. Photo : Radio-Canada

Elle souligne que des hôpitaux d’un peu partout au Canada et même d’ailleurs dans le monde ont contacté le CHEOCentre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario depuis le lancement du service d’urgence virtuel.