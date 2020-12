Zone orange : surprise et déception chez les commerçants de l'Abitibi-Témiscamingue

La décision de faire passer la région de l’Abitibi-Témiscamingue en zone orange et de fermer les commerces non essentiels du 25 décembre au 10 janvier a été accueillie avec surprise et déception au sein de la communauté d’affaires.

Pour Hélène Paradis, directrice générale de la Chambre de commerce de Val-d’Or, il est clair que cette décision aura un impact important pour plusieurs entreprises.

On comprend la nécessité de diminuer les contacts et limiter la propagation du virus, souligne-t-elle. On ne cachera pas que c’est surprenant, parce que nos commerçants et la grande majorité des gens ont fait tous les efforts nécessaires pour qu’on demeure en zone jaune.

À la Chambre de commerce et d’industrie du Centre-Abitibi, la présidente Marianne Michaud reconnaît que la période des Fêtes, qui peut générer des déplacements et des rassemblements, a forcé la main au gouvernement dans sa prise de décision. Mais quoi qu’il en soit, celle-ci fera mal à l’économie locale.

De parler d’un arrêt après l’année qu’on vient de vivre, ça fait mal à tout le monde, lance-t-elle. Ça crée des déceptions et des casse-têtes. Mais l’impact va être vraiment important si ça se prolonge au-delà du 11. On espère que la stratégie fonctionne et que tout rouvre. La prolongation pourrait faire de gros dommages, mais on comprend qu’on a pas 10 000 choix devant nous.

Propriétaire des magasins Stéréo Plus d’Amos, Val-d’Or et Senneterre, Martin Dandurand affirme que l’entreprise a dû prendre des mesures pour limiter les pertes de la semaine après Noël, en devançant des promotions et en instaurant de la livraison sans contact.

On aurait préféré que la décision se prenne par zone et qu’on puisse continuer à opérer comme avant, parce qu’il n’y a pas trop de propagation ici, affirme-t-il. On comprend aussi que le gouvernement ne voulait pas voir des gens se déplacer du rouge au jaune. On est un peu déçus, mais on va faire un effort pour la communauté.

Achat local

Même si les entreprises vivront sans doute les contrecoups de cette fermeture temporaire, Hélène Paradis espère que le réflexe de l’achat local sera maintenu chez les consommateurs.

On a mis l’accent sur l’achat local partout dans la région et on a vu un vent de changement et de support de la population. On souhaite maintenant que les gens vont profiter des derniers jours avant Noël pour encourager nos commerçants et qu’ensuite ils puissent attendre la réouverture, et non pas se tourner vers l’achat en ligne auprès de gens qui ne sont pas d’ici.