Pas de renfort de la Croix-Rouge dans les résidences de l’Estrie

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a reçu deux demandes de la part de la résidence Pavillon du Parc de Granby et de la Résidence Haut-Bois de Sherbrooke les 11 et 12 décembre derniers.

Par courriel, le ministère indique que “toutes les équipes d’aides de services de la CRC sont présentement déployées dans d’autres milieux de vie ou elles sont présentement en quarantaine suite à la fin d’un déploiement.” Les demandes d’aide ont donc été transférées à l’Ambulance Saint-Jean qui évalue la possibilité de venir à leur rescousse.

La direction générale de la Résidence Haut-Bois en est à réorganiser son personnel pour assurer la continuité des services, mais on soutient que le personnel est épuisé et que des ressources externes sont nécessaires.