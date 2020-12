Le taux de reproduction du coronavirus encore trop élevé en Alberta

La médecin hygiéniste en chef de la province Deena Hinshaw dit que ce chiffre est encourageant, car cela veut dire que la transmission du coronavirus s'est stabilisée entre le 7 et le 13 décembre.

Évolution des contaminations Rt > 1 indique que la transmission augmente.

Rt = 1 indique que la transmission est stable.

Rt < 1 indique que l'épidémie est contrôlée.

Cependant, elle trouve ce taux encore trop élevé et elle ne sera satisfaite que s’il descend à 0,8. Un Rttaux de reproduction en baisse sur une seule semaine ne peut définir une tendance , précise-t-elle

La Dre Hinshaw ajoute que le taux de reproduction seul ne peut indiquer que la situation s’améliore : nous avons besoin de voir un taux de reproduction bien en dessous de son niveau actuel pendant plusieurs semaines, mais aussi une diminution constante du nombre de cas positifs quotidiens .

Non seulement le nombre de cas actifs dans la province reste élevé, le nombre des hospitalisations continue d'augmenter tout comme les admissions aux soins intensifs.

De plus, si l'on compare le taux de reproduction au niveau régional, on constate que cette stabilisation est en fait assez fragile.

Taux de reproduction entre le 7 et le 13 décembre Alberta (provincial) – 0,98

Région d’Edmonton – 1,00

Région de Calgary – 0.92

Reste de l’Alberta – 1.01

Attention Noël arrive

La Dre Hinshaw rappelle d'ailleurs aux Albertains de rester vigilants puisque les contaminations peuvent repartir à la hausse à cause de Noël. La province a même créé une page Internet pour décourager les grands rassemblements pendant le temps des fêtes.

D'ailleurs, l'épidémiologiste à l’Université de Calgary, le Dr Craig Jenne, s'attend à une hausse des contaminations. Je crois que des Albertains vont en profiter pour se réunir et malheureusement le coronavirus profite de ce genre de rassemblements pour se répandre , affirme l'expert.

Notre capacité d’aplanir la courbe va dépendre de la façon dont chaque Albertain compte respecter les restrictions durant les fêtes de fin d’années. Si les Albertains décident de les ignorer, le nombre de cas positifs quotidiens va encore augmenter, et très rapidement , conclut-il.

Surtout qu'une augmentation des cas positifs entre le réveillon de Noël et celui du jour de l’an est une véritable menace pour le système de santé de la province qui compte déjà plus de 700 hospitalisations et plus de 20 000 cas actifs.