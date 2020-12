La rénovation de plusieurs écoles francophones n'aura pas lieu en 2021

Le gouvernement de Blaine Higgs laisse de côté encore une fois cette année la rénovation de plusieurs écoles francophones. Pendant ce temps, on annonce la construction d'une nouvelle école anglophone à Fredericton.

Après avoir promis une école dans sa circonscription à Hanwell – une décision critiquée par la vérificatrice générale – le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance annonce mercredi la construction d'une nouvelle école anglophone de la maternelle à la cinquième année à Fredericton.

Le ministre de l'Éducation, Dominic Cardy, affirme que cette décision avait été prise grâce à un système objectif d’analyse des priorités. Photo : Radio-Canada

Cette annonce s'inscrit dans l'enveloppe destinée aux infrastructures scolaires dubudget d'immobilisations de la province.

Rien n'est toutefois prévu pour les écoles Mathieu-Martin et Amirault à Dieppe, où le besoin en rénovations se fait sentir.

Aucune annonce n'a non plus été faite concernant une nouvelle école francophone à Saint-Jean, malgré un manque criant d'espace à l'école Samuel-de-Champlain.

De plus, les travaux interrompus par les progressistes-conservateurs dans les polyvalentes Louis-J.-Robichaud à Shediac et W.-A. Losier à Tracadie ne reprendront pas cette année.

L'état du bâtiment de la Polyvalente Louis-J.-Robichaud à Shediac, le 3 novembre 2020. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Une « matrice » de priorités

Les rénovations à l'école secondaire de Tracadie ont été entamées aux deux tiers avant d'être mises sur pause il y a deux ans, rappelle Ghislaine Foulem, présidente du Conseil d’éducation du District scolaire francophone Nord-Est (DSFNE).

Ghislaine Foulem, présidente du Conseil d’éducation du District scolaire francophone Nord-Est Photo : Radio-Canada

Les projets d'infrastructures scolaires figurent sur une liste de 50 priorités déterminée par un nouveau système. Cette école, qui était au deuxième rang de priorités il y a deux ans, est passée au 18e rang sur 50.

On nous laisse miroiter qu'il y a une espèce de matrice avec des critères auxquels on doit répondre pour pouvoir cadrer dans cette matrice et c'est ce qui fait que les priorités émanent , déplore-t-elle.

Depuis la mise en place de ce système, les projets d'immobilisations sont hiérarchisés en fonction des priorités établies par les conseils d'éducation, mais aussi en fonction du budget annuel.

Selon le ministre Dominic Cardy, les priorités peuvent changer complètement selon le budget du gouvernement. Il ajoute que les conseils d'éducation peuvent aussi changer assez radicalement leurs recommandations.

Il faudra probablement attendre quelques années encore avant que le gouvernement n’annonce un projet d’école à Saint-Jean, ou la reprise des travaux de rénovation interrompus.

Réduction du financement et bâtiments vieillissants

Le budget d'infrastructures scolaires est plus mince depuis que le gouvernement progressiste-conservateur est au pouvoir, note le député libéral de Moncton-Centre, Robert McKee.

Ça nous inquiète, parce qu’il y a toujours la possibilité d’une influence politique quand on a des coupures lorsqu’on a beaucoup de projets qui sont sur la liste de demande , indique-t-il.

Le député libéral Robert McKee. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Selon Ghislaine Foulem du DSFNEDistrict scolaire francophone Nord-Est , le montant attribué cette année est insuffisant pour les besoins de la province et particulièrement pour ceux du Nord-Est.

Plus de la moitié des bâtiments scolaires de la province sont vieillissants et les besoins en rénovations augmentent au fil du temps.

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, assure que le choix des projets de construction ou de rénovation est basé sur des faits, et non sur des décisions politiques.

Ce n’est pas la pression politique, on a une base de données qui est claire, qui est transparente et publique , déclare-t-il.

Travaux de 2021-2022

Par ailleurs, la ministre provinciale des transports et de l’infrastructure, Jill Green, dit qu’il n’y a pas de fonds prévus cette année pour un nouveau pont à Shippagan.

La ministre dit qu’une étude doit déterminer s’il y aura rénovation du pont actuel et ensuite construction plus tard d’un nouveau pont, ou construction d’un nouveau pont dès maintenant.

Le pont Lamèque-Shippagan. Photo : Radio-Canada

Parmi les principaux Travaux du ministère des Transports et de l’Infrastructure pour 2021-2022, on retrouve :

Le pont international Edmundston-Madawaska;

Le pont de la rivière Petitcodiac;

La route 11, entre la rivière Shediac et la rivière Cocagne;

La route 11, entre la rivière Cocagne à la petite rivière Bouctouche.

Avec les informations de Michel Corriveau