Le Cégep offrira le programme de Techniques de pharmacie au campus d'Amos

L’un des arguments favorables au campus amossois est sans contredit sa capacité à loger les futurs étudiants.

Le Couvent des Soeurs de la Charité est disponible depuis le mois de mai et les propriétaires ont amorcé des discussions avec le Cégep. Ce bâtiment, qui peut être converti en résidences étudiantes, a donné une longueur d’avance à Amos.

Le directeur général du Cégep, Sylvain Blais, explique qu’il s’agissait aussi d’une occasion de dynamiser la vie étudiante et socioculturelle du campus d’Amos.

Étant donné que le nombre d’étudiants va être augmenté, on sera donc en mesure d’offrir plus de services et d’animation en termes socioculturel et sportif, parce que c’est bien beau l’offre de la formation, mais il y a toute la vie autour , souligne-t-il.

Sylvain Blais a aussi salué la mobilisation de la communauté ainsi que celle des professionnels du campus d’Amos.

Bonne nouvelle pour les pharmaciens de la région

Les professionnels de la région accueillent bien le fait que de 70 à 100 étudiants s’inscriront à ce programme d’ici trois ans.

Comme bien d’autres industries, les pharmacies sont aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre.

La copropriétaire de la pharmacie Uniprix de Rouyn-Noranda, Julie Bergeron, rappelle qu’elle et ses confrères doivent parfois former des techniciens en milieu de travail.

Julie Bergeron, copropriétaire de la pharmacie Uniprix de Rouyn-Noranda Photo : gracieuseté

C’est sûr que lorsqu’un technicien devient disponible, on se l’arrache tous et on veut tous l’avoir dans nos équipes , commente-t-elle.

À peine 10 collèges offriront cette formation au Québec l’an prochain.

Sylvain Blais s’attend donc à ce que plus de 50 % des étudiants proviennent de l’extérieur de la région. Il s’agira du 21e programme de formation à être offert au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.