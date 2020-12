Une année record pour la vente de maisons malgré la COVID-19

Cette année, le mois de novembre a enregistré son total de ventes le plus élevé jamais observé, avec 1231 propriétés vendues à travers la province. Cela représente une hausse de 25,4 % par rapport à 2019.

Les ventes unitaires cumulatives (15 818) sont en hausse de 13 % par rapport à la même période l’an dernier.

Selon la courtière immobilière Renee Robidoux Kapitoler, cette augmentation serait en grande partie due à la COVID-19.

Les gens sont surtout à la maison déclare-t-elle. Ils ont le temps de faire leur recherche. Et comme ils travaillent de chez eux, parfois ils se rendent compte que leur maison est trop petite. Alors ils aimeraient avoir une autre pièce pour faire un bureau ou bien avoir une maison avec une cour.

Ils ont vraiment le temps de penser au type de maison qu’ils désirent, ajoute-t-elle.

Les taux d’intérêt hypothécaires sont également au plus bas, avec moins de 2 % pour une hypothèque de 5 ans. Le nombre d’acheteurs est donc de plus en plus élevé et il se heurte à une offre qui n’est pas suffisante. Les mises en vente sont en effet en baisse de 8,4 % par rapport à l’année dernière.

Et là encore, il s’agirait d’une conséquence de la crise sanitaire, selon le président de l’Association immobilière du Manitoba (AIM), Glen Tosh. Beaucoup de gens ne veulent pas que d’autres personnes viennent faire des visites chez eux et ils ne pensent pas que leur maison se vendrait , explique-t-il.

Pourtant, il assure que des protocoles très stricts ont été mis en place par l’AIM pour assurer des visites sécuritaires. Les groupes de visites sont restreints, la distanciation sociale, les masques et la désinfection des mains sont obligatoires, et des lingettes sont passées partout où les acheteurs posent leurs mains.

Vous pouvez mettre votre maison sur le marché en toute sécurité, encourage Glen Tosh. Il y a une vraie demande et c’est définitivement un marché propice aux vendeurs en ce moment.

Pour les acheteurs en revanche, le déséquilibre entre l’offre et la demande joue en leur défaveur.

Comme il y a moins de maisons à vendre, mais beaucoup de gens qui cherchent, ça affecte le prix de vente , explique la courtière Renee Robidoux Kapitoler.

Les gens trouvent une maison qui leur plaît, mais il y a d’autres acheteurs intéressés et ça fait des offres multiples, explique-t-elle. La compétition fait augmenter le prix et il y en a plusieurs qui se vendent au-delà du prix demandé.

Le prix moyen d’une maison au Manitoba a augmenté de 4,3 % en 2020 pour s’établir à 304 150 $. Dans les centres urbains ailleurs au pays, la tendance est également à la hausse.

Cette année le total des ventes cumulatives en dollars est de 4,81 milliards de dollars contre 4,27 milliards de dollars en 2019. Selon les prévisions de l’Association immobilière canadienne, si la tendance se maintient, le prix de l’immobilier devrait augmenter de 1,9 % en 2021.