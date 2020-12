La Nouvelle-Écosse annonce des restrictions liées à la COVID-19 jusqu’en 2021

En dépit de la baisse constante du nombre de nouvelles infections au coronavirus, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a annoncé mercredi le prolongement de certaines mesures pour contrer la circulation de la COVID-19, et l’ajout de nouvelles restrictions touchant l’ensemble de la province jusqu’en 2021.

C’est mercredi que devaient être levées les restrictions imposées en novembre dans la municipalité régionale d’Halifax et certaines collectivités du comté de Hants à la suite d’une hausse rapide et soudaine des cas de COVID-19.

Les restrictions touchant les restaurants et les bars ont toutefois été prolongées.

Les salles à manger des restaurants et les bars seront fermés dans ces régions de la municipalité régionale d'Halifax et du comté de Hants jusqu’au 10 janvier. L'achat de mets pour emporter et la livraison sont permis.

Ailleurs en Nouvelle-Écosse, les restaurants et les établissements détenteurs d’un permis d’alcool devront cesser le service à 22 h et fermer leurs portes à 23 h, à partir du 21 décembre et jusqu’au 10 janvier.

À compter du 21 décembre et jusqu’au 10 janvier, partout en Nouvelle-Écosse :

- les commerces de détail et les centres commerciaux doivent fonctionner à 25 % de leur capacité;

- les gyms, studios de yoga et autres centres de conditionnement physique doivent fonctionner à 50 % de leur capacité;

- les entraînements sportifs et les répétitions pour les activités artistiques sont permis, mais limités à 25 participants sans éloignement physique;

- les matchs, tournois ou performances artistiques demeurent interdits;

- les bibliothèques publiques et musées peuvent ouvrir au maximum de leur capacité, si l’éloignement physique y est respecté.

Rassemblements et activités pendant les Fêtes

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a fait connaître ses directives pour la période qui précédera Noël et se poursuivra jusqu’au début 2021.

Du 21 décembre au 10 janvier :

- Les rassemblements à domicile peuvent accueillir 10 personnes au total. Ce nombre inclut les personnes habitant à ce domicile.

- Les gens peuvent former un groupe social étroit de 10 personnes sans éloignement physique.

- Les rassemblements religieux, les mariages et les funérailles peuvent accueillir un maximum de 150 personnes à l'extérieur. À l’intérieur, la salle peut être à 50 % de sa capacité, jusqu’à un maximum de 100 personnes. Les réceptions après les mariages et les funérailles sont interdites.

- Chaque résident des établissements de soins de longue durée pourra avoir deux aidants désignés et les établissements peuvent permettre un nombre limité de visiteurs.

Stephen McNeil (gauche), premier ministre de la Nouvelle-Écosse, et le docteur Robert Strang (droite), médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, le 16 décembre 2020 à Halifax. Photo : Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Nous devons réduire les rassemblements et les activités sociales, et éviter les foules dans les magasins , croit le médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, Robert Strang.

Si le gouvernement provincial demande toujours aux citoyens d’éviter les déplacements jugés non essentiels, on a levé la recommandation de limiter les entrées et les sorties de la région d’Halifax. Ces déplacements entre régions n’ont jamais été interdits, mais ils étaient déconseillés.

Quatre nouveaux cas de COVID-19

La Nouvelle-Écosse a analysé 2232 nouveaux tests de dépistage de la COVID-19 dans la journée de mardi, et annoncé mercredi la découverte de quatre nouveaux cas d’infection.

Six rétablissements se sont produits durant la même période chez des personnes que l’on savait atteintes. Cela a fait baisser mercredi, de 57 à 55, le nombre de cas actifs de COVID-19 connus des autorités de santé publique en Nouvelle-Écosse.

Aucune personne atteinte de la COVID-19 n’était hospitalisée dans la province.