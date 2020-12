Le premier patient transféré à Québec en raison de la COVID va mieux

On peut dire que Daniel Bouchard revient de loin. Premier patient du Saguenay-Lac-Saint-Jean à être transféré à Québec après avoir contracté la COVID-19, il a passé près d'une semaine dans le coma. De retour chez lui depuis une dizaine de jours, il va mieux et se considère chanceux de s’en être tiré.

Celui qui vient tout juste de célébrer ses 65 ans aurait espéré bien mieux pour son anniversaire. Il a cependant reçu un cadeau immense le 29 novembre, le jour où il a quitté l’unité de soins intensifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec. Il y a passé huit jours, dont cinq branché à un respirateur.

C'est eux autres qui m'ont acheté deux petits gâteaux pour me fêter mes 65 ans, mais je pensais bien que j'allais rester là à Québec. J'ai dit : "pour moi je ne reviendrai pas" . Mais je suis revenu et je suis content en tabarouette , a-t-il lancé, ému, au cours d’une entrevue accordée à Radio-Canada par vidéoconférence.

Retour sur les événements

Quelques jours après avoir reçu un diagnostic positif de COVID-19, Daniel Bouchard a éprouvé de la détresse respiratoire. Sans attendre, sa conjointe l'a conduit à l'hôpital de Chicoutimi.

Je commençais à pomper. Je cherchais mon air. Je respirais et je cherchais tout le temps mon air. C'est pour ça qu'elle a dit : "non, non, on descend, on n'attend pas" , raconte-t-il.

Daniel Bouchard dit avoir été accueilli par du personnel compétent et empathique à l’hôpital de Chicoutimi.

Le médecin à l'urgence était assez rapide et a été assez gentil aussi. Il m'a dit qu’il n’y avait plus de place aux soins intensifs. Soit c'était Québec ou… .

Le sexagénaire a donné son consentement pour un transfert par ambulance. Arrivé au centre hospitalier, il a été immédiatement intubé.

Évolution

Daniel Bouchard a dû être transféré à Québec par ambulance pour être hospitalisé aux soins intensifs. Photo : Radio-Canada

Les médecins informaient la conjointe de Daniel Bouchard une fois par jour de l'évolution de son état. Quand il a repris connaissance, un infirmier lui a proposé d'appeler ses proches lui-même.

J'ai appelé ma femme et tout de suite après, j’ai appelé mes enfants. Daniel Bouchard

Tous ont été soulagés d’entendre la voix de leur proche.

De leur parler, c'était gros parce que je pensais que je n’allais jamais revenir , confie celui qui dit avoir eu très peur et qui estime avoir frôlé la mort.

De retour chez lui depuis une dizaine de jours, Daniel Bouchard reprend des forces. En un mois, il a perdu 11 kilos. Il a encore le souffle court, mais pense qu'il s'agit d'un moindre mal, dans les circonstances.

Dès qu’il lui sera possible de le faire, le survivant a l’intention de célébrer en grand son anniversaire.

Un party, c'est sûr. Toute ma famille, on est une grosse gang chez nous, je les ai appelés toute la gang. Ça priait pour moi , témoigne Daniel Bouchard.

D'après le reportage de Mireille Chayer