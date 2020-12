La Maison du Bel-Âge de Dolbeau-Mistassini appelle à l’aide

Deux premiers cas de coronavirus ont été confirmés le 8 décembre dernier. Depuis, 21 résidents et 5 employés sont atteints de la maladie.

À la cuisine, cinq des six employés ont dû être retirés de leurs milieux de travail pour des raisons médicales. Les repas sont cuisinés par un service de traiteur, mais l’organisme sans but lucratif a besoin de renforts pour les distribuer.

Le personnel de la cuisine qui normalement fait la distribution n’étant plus disponible, c’est le personnel des soins qui fait cette charge-là, indique la directrice générale Stéphanie Théberge. Pendant que le personnel des soins fait ça, il n’est pas occupé à faire son propre travail de donner des soins.

La direction a publié un message qui a été partagé par 1200 personnes sur Facebook.

On n’a pas des demandes très exigeantes. C’est vraiment d’avoir du temps et une santé qui permette de le faire, précise Mme Théberge. Une fois sur place, on montre aux gens comment bien mettre la jaquette, bien mettre les équipements de protection. On ne veut pas avoir besoin de personnel super qualifié pour distribuer des plateaux et on ne veut surtout pas que ces personnes-là courent un risque de propagation ni pour eux ni pour leur famille.

Marijane Bonenfant n'a pas hésité à aller prêter main-forte. J’ai vu l’annonce sur Facebook et j’ai pensé à ma grand-mère, raconte la jeune femme de 18 ans. J’ai pensé aux personnes qui m’entourent, qui sont plus âgées, que si elles étaient dans cette situation-là, elles aimeraient peut-être avoir le personnel nécessaire pour bien vivre dans le fond.

Elle invite les personnes intéressées à faire comme elle. Je suis vraiment contente du choix de travail que j’ai fait. Il manque vraiment de gens et les personnes âgées ont vraiment besoin de nous , précise Marijane Bonenfant.

Habituellement, une trentaine de personnes travaillent à la Maison du Bel-Âge. La direction générale affirme avoir obtenu une réponse encourageante à ce qu’elle qualifiait d'appel à l’aide pour se sortir la tête de l’eau .

Appel à la mobilisation

La Ville de Dolbeau-Mistassini lance, elle aussi, un appel à la mobilisation à ses citoyens qui pourraient offrir un coup de main à la résidence pour personnes âgées.

Ce n’était pas évident, même avant la COVID-19. Il faut absolument de l’aide, c’est un minimum. C’est un appel à la population que je fais, mais également au CIUSSS , a mentionné le maire Pascal Cloutier.

Celui-ci rappelle que la Maison du Bel-Âge est toujours en attente de réponses quant à son projet de rénovation. L'organisme sans but lucratif espère une somme de 3 millions de dollars en provenance du ministère des Aînés pour des travaux de modernisation, dont les plans sont dessinés.

Appui du CIUSSS CIUSSS

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean assure offrir son appui à la Maison du Bel-Âge. Sept personnes s’ajouteront à court-terme aux équipes en place afin d’offrir un soutien, notamment au niveau clinique.

L’équipe spécialisée dans la gestion des éclosions collabore également avec la résidence pour personnes âgées jeannoise.

Les communications se déroulent, selon le CIUSSS, sur une base quotidienne. Il y a plusieurs actions déployées. Si d’autres besoins sont formulés, nous serons là. On continue d’appuyer le milieu. On le fait pour l’ensemble des RPA , a résumé une porte-parole du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

D'après le reportage d'Annie-Claude Brisson