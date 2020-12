Un groupe de travail sur la mission des offices de protection de la nature

Ce comité sera présidé par Hassan Basit, président et chef de la direction de l'office de protection de la nature de la région de Halton.

Le groupe supervisera la mise en œuvre de récentes modifications à la Loi sur les offices de protection de la nature, adoptées par le gouvernement Ford dans un projet de loi omnibus.

Le projet de loi 229, qui a reçu la sanction royale la semaine dernière, a été dénoncé par des groupes environnementaux qui soutiennent que la province tente ainsi d’affaiblir le rôle des offices de protection de la nature.

La semaine dernière, sept membres du Conseil de la ceinture de verdure de l’Ontario ont remis leur démission en guise de protestation. L’ex-président du Conseil, David Crombie, soutenait que l'annexe 6 du projet de loi allait retirer des pouvoirs aux offices et élargir l'autorité ministérielle sur le zonage et d'autres questions environnementales potentiellement sensibles.

Conservation Ontario, qui représente les 36 offices de protection de la nature de la province, estime aussi que ces changements permettraient au gouvernement d' outrepasser les compétences des offices de protection de la nature , notamment en ce qui a trait à l’allocation de permis de développement.

Le ministre des Affaires municipales et du Logement Steve Clark a déclaré en réponse à ces affirmations que la province ne reviendrait pas sur son projet de loi, mais il a affirmé que les offices de protection de la nature auront toujours la responsabilité de délivrer des permis pour les aménagements.

Ce n’est pas la première fois que les agences de la protection de la nature de la province sont visées par le gouvernement Ford. En 2019, la province a réduit de moitié son financement aux offices pour des programmes de gestion des inondations.

Le ministre de l’Environnement, Jeff Yurek, s'était déjà aussi interrogé sur la responsabilité des offices de protection de la nature de la province à l’égard des municipalités.

Préciser le mandat

La province croit que ce nouveau groupe de travail permettra qu'un dialogue constructif ait lieu.

Le comité aidera la province à élaborer des règlements pour encadrer les programmes et les services que les offices de protection de la nature devraient offrir, ainsi que les ententes qu’ils ont avec les municipalités, et les façons pour la population d'être active au sein des offices.

Dans un communiqué mercredi, le gouvernement Ford déclare qu'il veut s’assurer que les offices de protection de la nature respectent leur mandat principal, à savoir protéger les gens et les biens contre les inondations et les autres risques et préserver les ressources naturelles .

Kim Gavine, directrice générale de Conservation Ontario, estime que ce groupe de travail est un pas dans la bonne direction. Il faut qu’on avance pour élaborer ces règlements, et nous nous réjouissons que la province soit intéressée par notre contribution. On espère que cela permettra aux offices de protection de la nature de formellement partager leurs connaissances et meilleures pratiques.

Elle souhaite que des programmes clés de gestion des bassins, basés sur la science, soient parmi les priorités définies pour les offices de protection.

Le Parti vert de l'Ontario, pour sa part, pense que ce groupe de travail n'est qu'une façade, et qu'il aurait dû être lancé bien avant l'adoption d'un projet de loi qui touche au rôle de ces agences.

Cette annonce, c’est une autre tentative pour dissimuler un stratagème irresponsable du gouvernement Ford, qui vise à retirer des pouvoirs aux scientifiques pour les remettre au ministre, pour qu'il prenne des décisions politiques qui profiteront aux amis promoteurs de Ford , a déclaré le chef du parti, Mike Schreiner, par voie de communiqué.

Les autres membres du groupe seront annoncés dans les semaines à venir et le travail doit commencer en janvier. La province a aussi l’intention de tenir des consultations auprès du public.