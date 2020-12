Deux agressions de femmes voilées en une semaine à Edmonton

Le 8 décembre déjà, deux femmes voilées avaient été agressées dans le stationnement du Southgate Centre, un centre commercial dans le sud d’Edmonton.

Mardi, l’agression a eu lieu à la station de train qui dessert le centre commercial.

Selon le chef de la police d’Edmonton, Dale McFee, la victime est une femme noire de 23 ans.

La personne qui l’a agressée a tenté à plusieurs reprises de la frapper à la tête avec un sac de courses, tout en proférant des insultes racistes, a décrit le chef de la police. C’est un agent de la paix du service des transports qui est intervenu et a appelé la police.

Sur Twitter, le premier ministre Jason Kenney a condamné l’agression. Il écrit que c’est totalement inacceptable, c’est révoltant et c’est anti-albertain .

Le maire d’Edmonton, Don Iveson, a lui aussi dénoncé ces attaques au cours d’une conférence de presse. C’est désolant parce que ce n’est pas ma vision du Canada et ce n’est sûrement pas ma vision d’Edmonton. Mais cette haine continue d’exister et s'amplifie dans toutes les communautés et il faut la reconnaître pour ce qu'elle est.

Don Iveson a souligné que c’est de la responsabilité de tout le monde de condamner les comportements racistes .

À la suite de l’attaque de mardi, une femme de 32 ans a été accusée pour agression avec une arme, selon le chef de la police. Elle fait aussi face à neuf mandats non exécutés pour d’autres accusations.

Dans un communiqué de presse diffusé mercredi, le service de police d’Edmonton précise que l’unité des crimes haineux recommande que le tribunal applique une peine plus lourde puisqu’il y a des preuves que l’infraction était motivée par la haine.

La police d'Edmonton ne pense pas que les deux agressions aient un lien.

Appel à la prudence

Le président de l’Alberta Muslim Public Affairs Council, Faisal Khan Suri, constate une augmentation inquiétante de l’islamophobie et du racisme dans la ville.

Elles ont été visées pour leur identité, pour ce qu’elles représentent , a-t-il déclaré en entrevue en parlant des victimes. Ce sont des femmes qui portent le voile et dont l'identité est parfaitement visible et ce qui arrive est motivé par la haine.

Bien sûr qu’il y a de la peur, car ça pourrait être la fille, la sœur ou la mère de n'importe qui. Faisal Khan Suri, président, Alberta Muslim Public Affairs Council

Dans un message publié sur Facebook mardi, l’Alberta Muslim Public Affairs Council appelle les membres de sa communauté à être vigilants.

Des témoins de l'agression du 8 décembre ont raconté aux policiers qu’un homme avait proféré des insultes racistes à l’encontre de deux femmes voilées qui étaient assises dans leur voiture dans le stationnement du centre commercial Southgate.

L'homme a frappé la vitre côté passager qui a éclaté. Les passagères de la voiture en sont sorties pour prendre la fuite. L'homme a réussi à faire tomber l’une d’elles au sol et a commencé à l'attaquer. La seconde femme a tenté de s’interposer, mais est elle aussi tombée. C’est alors que des passants sont intervenus.

Dans cette affaire, un homme de 41 ans a été accusé d’agression et de méfait. L’enquête est toujours en cours, selon la police.

Avec les informations de Wallis Snowdon