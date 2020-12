La situation transfrontalière de l'Outaouais fait encore débat

Si beaucoup d’acteurs économiques et politiques de la région comprennent le resserrement des mesures sanitaires face à la hausse des cas et des hospitalisations, certains regrettent que le gouvernement Legault n’ait pas pris en considération la réalité géographique de l'Outaouais.

Nombreux sont ceux qui redoutent que cette situation pousse des Gatinois à traverser du côté ontarien de la rivière des Outaouais étant donné que les magasins et restaurants demeureront ouverts pendant les Fêtes.

L'idéal aurait été qu’on puisse arrimer les mesures sanitaires , a confié la députée de Hull à l'Assemblée nationale, Maryse Gaudreault. Nous avons demandé que cette situation-là soit similaire, mais ça n’a pas été retenu par le gouvernement.

Pour le ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, il n’est pas question d’accorder un statut particulier à l’Outaouais alors que tout le Québec est passé au rouge.

Je comprends les revendications des gens d’affaires, ce n’est pas facile pour eux en ce moment, mais on ne peut pas vraiment dire qu’on va chercher un statut particulier dans une période de crise comme celle-là , a affirmé le ministre.

Je n’irais pas plaider pour un statut particulier en Outaouais pour qu’on soit moins sévère en Outaouais et qu’on mette notre monde plus à risque, il n’en est pas question. Mathieu Lacombe, ministre responsable de la région de l’Outaouais

La directrice générale du Regroupement des gens d’affaires (RGA) de la capitale nationale regrette que les entreprises gatinoises ne puissent pas profiter de la période de magasinage des Fêtes pour pouvoir compenser les pertes des fermetures au printemps dernier.

Lise Sarazin souhaiterait que le gouvernement québécois considère la région de la capitale nationale comme une seule entité. Ce sont deux régions qui travaillent de pair , a-t-elle souligné.

Magasiner à Ottawa

Il semble y avoir un nouveau déséquilibre et il risque un petit peu d’avoir un afflux de Québécois qui habitent à Gatineau qui viennent à Ottawa entre le 25 décembre et 11 janvier , a indiqué le conseiller du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury.

L'élu d’Ottawa aurait aimé un équilibre des mesures entre les deux provinces en ce qui concerne la région de la capitale nationale.

On est une région en soit. Ce qui impacte Gatineau impacte Ottawa et les communautés et municipalités adjacentes. On souhaite un alignement autant que possible des mesures , a-t-il souligné.

Mathieu Fleury souhaite un alignement des mesures entre Ottawa et Gatineau. Photo : Radio-Canada

Même si certains pensent qu’il y aura toujours des gens qui traverseront les ponts pendant la période de pause au Québec, des Gatinois rencontrés aux abords des commerces de la ville confient qu’ils respecteront les règles sanitaires du Québec en restant en Outaouais.

Probablement [que des gens iront à Ottawa], on n’a pas de contrôle sur tout malheureusement , a regretté Vicky Lanouette. L’essentiel reste ouvert, mais on est capable de se limiter à l'essentiel pour deux semaines.

S' ils font ça, c’est vraiment un problème, il devrait y avoir des barrières parce que dans l'état où on est, on devrait faire attention , a déclaré Hélène Mineault.

Aucun barrage prévu

Les autorités rejettent l'idée de mettre en place des barrages pour limiter les déplacements interprovinciaux comme ceux qui avaient été implantés pendant la première vague de COVID-19.

Les gens sont assez intelligents pour comprendre qu’il ne faut pas traverser à Ottawa si on est au Québec. Il faut respecter les mesures québécoises si on veut que la pandémie se termine et freiner la propagation du virus , a expliqué Mathieu Lacombe.

Pour l’instant, il n’est pas question de fermer les frontières. Mathieu Lacombe, ministre responsable de la région de l’Outaouais

La directrice générale du RGARegroupement des gens d'affaires abonde dans le même sens. Les barrages, je ne pense pas qu’ils fonctionnent. Je pense que ça va plutôt apporter de la rancœur et peut-être même de la violence, on veut pas ça surtout dans le temps des Fêtes , a supposé Lise Sarazin.

Avec la hausse des cas observés ces derniers jours en Ontario, qui a encore dépassé mercredi la barre des 2000 nouvelles infections quotidiennes, le conseiller Mathieu Fleury avoue qu’il ne serait pas surprenant de voir l’Ontario emboîter le pas à Québec prochainement.

Je ne serais pas surpris de voir des mesures prises de la part du gouvernement Ford avant Noël , a concédé le conseiller de Rideau-Vanier.

Avec les informations de Jérémie Bergeron et Josée Guérin