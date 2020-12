Les rassemblements de 6 personnes permis au jour de l'An en Abitibi-Témiscamingue

C'est ce qu'a précisé la Santé publique régionale au lendemain de l'annonce de nouvelles mesures par le premier ministre Legault.

On demande quand même aux gens de faire un nombre limité de rassemblements et de toujours maintenir, une semaine avant un événement, un isolement, et une semaine après également un isolement. De par le fait que la pause du temps des Fêtes se prolonge jusqu'au 11 janvier, c'est possible d'étendre les dates auxquelles vous voulez avoir des rassemblements, qui devraient se situer un peu plus à la période des Fêtes, Noël, ou même au jour de l'An, c'est maintenant une autorisation qui est possible avec cette modification-là de mesures , explique la PDG du CISSS-AT, Caroline Roy.

Les déplacements entre les régions rouges et orange seront interdits, mais la santé publique n'a pas été en mesure de préciser comment cette mesure allait être mise en application.

Ça change que c'est interdit. Ceux qui prévoient un déplacement, déjà, l'annuler. [...] Ça donne quelques informations aux personnes qui doivent prendre des décisions et changer leur planification. On espère que toutes les informations nécessaires vont arriver dans les prochaines heures ou prochainement , indique Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil à la santé publique.

Les autorités locales n'étaient pas non plus en mesure de dire si les salles à manger des restaurants ou les salles d'entraînement allaient devoir fermer à partir du 25 décembre, comme les commerces au détail.

La directrice de la Santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue, Lyse Landry, assure pourtant avoir été consultée dans le processus ayant mené à la décision annoncée mardi par François Legault.

Au départ, je pense qu'il aurait été très facile pour le gouvernement de peinturer la province en rouge au complet, c'était vraiment la solution facile. Mais on a présenté nos arguments au niveau de la région et on trouvait ça acceptable malgré tout, mais je comprends les citoyens , souligne-t-elle.