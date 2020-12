O'Toole se rétracte sur les pensionnats pour Autochtones

Je parle régulièrement du tort causé par les pensionnats autochtones, a-t-il poursuivi. Dans mon allocution aux étudiants de Ryerson, j’ai dit que le système des pensionnats autochtones visait à tenter d’offrir une éducation. Ce n’était pas vrai.

Le système visait à retirer des enfants de l’influence de leurs foyers, de leurs familles, de leurs traditions et de leurs cultures. Erin O'Toole

M. O’Toole avait déclaré, lors d’une conférence à l’Université Ryerson, que les pensionnats fédéraux pour les Autochtones visaient, au départ, à éduquer les enfants autochtones et que le programme était ensuite devenu horrible et néfaste . Et nous devons en tirer des leçons , y précisait M. O'Toole.

La conférence du chef conservateur a refait surface le 5 novembre dernier dans une vidéo publiée sur la page Facebook du groupe des conservateurs de l’Université Ryerson.

Ces opinions sont non seulement fausses, mais elles ouvrent des plaies pour les survivants et leurs familles, a déploré le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller sur Twitter. Elles n’ont aucune place au sein de la société canadienne, en particulier dans le discours politique canadien.

Même le premier ministre [Stephen] Harper a dit que les pensionnats étaient là pour assimiler, en retirant les enfants de leur famille et culture , a ajouté M. Miller toujours sur Twitter.

Le nom de Ryerson

Le pensionnat autochtone de Portage la Prairie (Manitoba) vers 1914-1915. Photo : Courtoisie Gouvernement du Canada

Le porte-parole néo-démocrate en matière d'éthique, Charlie Angus, a pour sa part réagi aux commentaires d'Erin O'Toole sur la mission d'origine des pensionnats pour Autochtones en disant qu'ils s'apparentaient à du révisionnisme, destiné à plaire à une certaine frange de ses militants.

M. Angus a précisé que l’Université torontoise où M. O’Toole a donné sa conférence a été nommée à la mémoire d’Egerton Ryerson, un éducateur du XIXe siècle qui a joué un rôle dans l’élaboration des pensionnats fédéraux. Charlie Angus a ajouté qu’il était faux et très préoccupant de suggérer que l’éducation était le principal objectif du programme des pensionnats fédéraux.

Nous parlons ici de politiques qui visaient à détruire les familles, à détruire les identités, à littéralement "tuer l'Indien dans l'enfant" , a déclaré M. Angus, citant une expression associée à l'expansion du système au début du 20e siècle.

De la part [de M. O'Toole], c'est vraiment très bas. Charlie Angus

La députée néo-démocrate fédérale Leah Gazan a, par ailleurs, invité M. O'Toole à démissionner.

Mis sur pied par des communautés chrétiennes et le gouvernement fédéral dans les années 1880, ces pensionnats ont fonctionné pendant plus d'un siècle. Ils visaient essentiellement à convertir et à assimiler les enfants autochtones à la culture canadienne; ils ont aussi été le théâtre d'abus physiques et sexuels à grande échelle.