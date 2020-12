La police de Toronto saisit l'équivalent de 18 M$ en drogue

Coup de filet majeur dans le milieu du trafic de drogue et d'armes à feu dans la région torontoise : la police de Toronto a saisi 65 armes et l'équivalent de plus de 18 millions de dollars en drogues de toutes sortes.

À en croire la police de Toronto, il s'agit de la plus grosse saisie jamais réalisée en un seul jour de son histoire.

La police soutient que toute la cargaison a été saisie le 17 novembre dernier dans un appartement d'un quartier tranquille d'Etobicoke dans l'ouest de la ville.

On parle d'abord de 65 armes à feu illégales, dont une cinquantaine d'armes de poing et 8 carabines ainsi que 15 000 balles et de puissants chargeurs. La police précise que la majorité de ces armes provenait des États-Unis.

La cocaïne et les autres drogues étaient enveloppées dans des sacs de plastique dissimulés dans des boîtes. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE LA POLICE DE TORONTO

Les policiers ont ensuite confisqué 180 kilogrammes de drogue : en grande majorité de la cocaïne, mais aussi du fentanyl, des méthamphétamines et de l'ecstasy. Valeur totale : 18,24 millions de dollars.

Le surintendant de police Domenic Sinopoli explique que les armes à feu étaient destinées aux gangs de rue de Toronto et la drogue, au marché local .

La police ajoute que la drogue est mortelle et elle appelle les consommateurs à la prudence pour éviter toute surdose, même s'ils croient bien connaître leur revendeur.

Le surintendant Domenic Sinopoli du poste de police 22 à Etobicoke Photo : Radio-Canada

Le surintendant Sinopoli ajoute d'ailleurs que de nombreuses vies ont été sauvées grâce au travail de la police, puisque les criminels ne pourront recevoir la marchandise qu'ils attendaient.

Un seul individu a été arrêté pour l'instant : Daniel Dubajic se trouvait dans l'appartement en question lorsque la police y a fait irruption avec un mandat de perquisition.

Le Torontois de 45 ans devra comparaître devant le palais de justice le 7 janvier 2021 pour faire face à plus de 75 accusations de possession d'armes et de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic.

La police n'en dit pas plus, parce que son enquête n'est pas encore terminée.