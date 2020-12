Le personnel professionnel et technique de la santé en Abitibi-Témiscamingue manifeste

Des membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) se sont rassemblés devant les locaux du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) à Rouyn-Noranda. Ils dénoncent des conditions de travail « déplorables » et d’un « autre âge ». Pour ce faire, ils ont choisi d’utiliser une symbolique.

L’APTS a décidé de faire une livraison de charbon aux PDG des établissements où on représente des membres. Le charbon dans le fond, c’est une symbolique. Ça représente une méthode de chauffage d’autrefois. Et, présentement les offres que le Conseil du trésor nous a offertes dans le cadre de notre négociation nationale, ce sont des offres d’une autre époque , souligne la représentante nationale de l’APTS, Claudie Beaudoin. Le charbon que les membres de l’APTS ont apporté est à l’intention de la PDG du CISSS-AT, Caroline Roy.

Une impasse

L’équipe de négociation nationale de l’APTS était à la table du Conseil du trésor. Les négociations ont duré deux jours, mais n’ont abouti à rien. Notre équipe a décidé de mettre fin à cette rencontre-là, parce que le Conseil du trésor restait sur ses positions. On ne sent pas qu’ils ont le mandat de négocier et de régler le dossier de la négociation, explique Mme Beaudoin. Là, présentement, ça ne bouge pas. On est devant une impasse. Il n' y a aucune ouverture que l’on sent de la part du gouvernement.

Le Conseil du trésor devrait réfléchir, faire ses devoirs et nous rappeler quand il sera prêt à vraiment négocier. Claudie Beaudoin, représentante nationale de l’APTS

Les manifestants qui se sont rassemblés devant le Pavillon Gabrielle-Laramée étaient là pour exprimer leur ras-le-bol face aux lenteurs des négociations. Ce que je ressens, c’est un irrespect total du gouvernement envers ceux qu’il appelle ses anges gardiens , déclare Julie Massé, l'une des manifestantes.

Elle est technicienne en travail social et considère que ses conditions de travail ne sont pas respectées, tout comme sa propre personne. Maintenant, on est des numéros , lance-t-elle. Mme Massé clame qu'elle et ses collègues sont des êtres humains qui sont là pour aider d’autres êtres humains.

Attentes

Les manifestants ont également érigé un sapin de Noël au pied duquel ils ont écrit ce qu’ils attendent du gouvernement. On peut lire des notes disant Appuyez nos demandes , ou encore, On veut négocier. C’est pas compliqué .

À l’ATPS, on se dit prêt à la négociation. Nous, en faisant des actions comme ça, ce qu’on souhaite, c’est que les PDG des établissements portent nos messages auprès du gouvernement pour dire, "allez négocier. L’APTS est prête à régler, allez-y." , dit Claude Beaudoin.