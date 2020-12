Prolongement du congé des Fêtes : écoles et services de garde doivent s’adapter rapidement

À l’aube du congé des Fêtes, les écoles et les services de garde de l'Abitibi-Témiscamingue doivent s'adapter rapidement pour préparer les élèves et les parents en vue des nouvelles mesures sanitaires des prochaines semaines.

Le mercredi 16 décembre est la dernière journée en présence des élèves avant le 11 janvier. Cependant, les enseignants du primaire avaient prévu un retour en classe plus tôt.

Le président du Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue, Yvan Dallaire, déplore que les enseignants aient reçu l’annonce la veille de leur dernière journée avec les élèves.

Au départ, ils se préparaient pour avoir deux jours d’enseignement à distance, mais là on rajoute la première semaine après les Fêtes. C’est toujours à la dernière minute, encore une fois, malheureusement et c’est sur leurs épaules que ça retombe , remarque-t-il.

Les bureaux administratifs de la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue (archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Au Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue, les enseignants croyaient revoir leurs élèves le 7 janvier, comme l’indique le directeur général Éric Larivière.

C’est certain que ça demande un ajustement assez important pour le personnel du préscolaire et du primaire, parce qu’ils avaient prévu des travaux à faire à la maison pour quatre jours. Là, il s’ajoute deux journées dans la planification et le délai est très court. C’est seulement aujourd’hui la dernière journée avec les élèves pour leur remettre ces travaux-là , dit-il.

Aux centres de services scolaires du Lac-Abitibi et de l’Or-et-des-Bois, le retour en classe des élèves au primaire devait avoir lieu le 5 janvier, donc les annonces d’hier ajoutent quatre journées d’apprentissage à distance. Aux centres de services scolaires de Rouyn-Noranda et Harricana, les enseignants devront organiser trois autres journées à distance pour les élèves.

La secrétaire générale du Centre de services scolaire Harricana, Johanne Godbout, estime que les enseignants avaient déjà préparé une bonne quantité de matériel pour l’apprentissage à distance.

Sûrement qu’ils ont dû s'ajuster, mais si je prends l’exemple de ce que j’ai reçu, il y en avait pour quelques jours [d’apprentissages]. Certains enseignants avaient peut-être déjà prévu le coup ,souligne-t-elle.

Un casse-tête pour certains services de garde

Certaines éducatrices en milieu familial auraient préféré que leurs services soient réservés aux parents travaillant dans les services essentiels. La présidente de l’Alliance des intervenantes en milieu familial de l’Abitibi-Témiscamingue, Nathalie Baril, indique que ces milieux peuvent accueillir jusqu'à six enfants.

Ça donne une peur un petit peu plus élevée aux éducatrices, parce qu’elles vont travailler avec des enfants de possiblement six familles qui auront eu des rencontres familiales. Et l’éducatrice n’a pas vraiment de façon de protéger sa famille, vu que ça se passe dans sa maison , souligne-t-elle.

Genevieve Bélisle, directrice de l’Association québécoise des CPE (archives) Photo : Radio-Canada / Frank Desoer

Cependant, du côté des CPE, la nouvelle d’hier semble bien accueillie. Pour les régions qui passent du jaune au orange, les parents qui décident de garder leurs enfants à la maison entre le 17 décembre et le 11 janvier ne perdront pas leur place, comme le précise la directrice générale de l’Association québécoise des Centres de la petite enfance (CPE), Geneviève Bélisle.

Si on avait été un service de garde d’urgence, et bien là il y aurait eu une liste de parents pour savoir qui peut fréquenter [le CPE] et qui ne peut pas. Donc là, il y a une flexibilité qui est donnée [...] Ça va permettre aux parents de garder leurs tout-petits sans pénalité , conclut-elle.

Quant aux services de garde en milieu scolaire, la Santé publique régionale a annoncé mercredi que seuls les parents travaillant dans les services essentiels pourront y laisser leurs enfants. La sélection aura lieu à l’aide d’une liste d’inscription, comme ce fût le cas au printemps. Un nombre restreint d’enfants sera donc sélectionné.