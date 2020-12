Neige, grêle, tornades, et ouragans : le Canada frappé par des tempêtes records en 2020

Les tempêtes et la chaleur occupent une place prépondérante dans le palmarès d’Environnement Canada des événements météorologiques les plus marquants de 2020. La fréquence et l’intensité de ces phénomènes iront en augmentant en raison des changements climatiques.

Le Canada a eu droit à toute la gamme des types de tempête cette année avec de la neige, des orages, de la grêle, des tornades et des ouragans. Aucune région du pays n’a d’ailleurs été épargnée et cette tendance devrait se poursuivre en 2021 et au cours des années à venir.

Depuis 25 ans, Environnement Canada publie un palmarès des événements météorologiques les plus marquants de chaque année. Ces événements sont de plus en plus extrêmes selon les experts du gouvernement fédéral.

Les événements deviennent de plus en plus catastrophiques , confirme la climatologue Chantal McCartin. Il fait de plus en plus chaud mondialement alors la tendance semble indiquer que 2021 et les années futures ne feront pas exception.

1. La tempête de grêle de Calgary

Les maisons situées dans le nord-est de Calgary ont été les plus ravagées par la tempête du 13 juin. Photo : Ali Cantor-Proulx/Tamse Deguzman

La tempête de grêle qui a frappé Calgary en juin a causé plus d’un milliard de dollars de dégâts matériels. Et ce n’est qu’une fraction du coût réel de cette tempête , précise le climatologue principal à Environnement Canada, David Phillips. Des grêlons de la taille d’une balle de tennis et des vents de 70 km/h ont fracassé des vitres et arraché le revêtement des résidences.

C'est la tempête de grêle la plus coûteuse de l'histoire du Canada. Elle figure aussi au 4e rang sur la liste des catastrophes naturelles les plus chères de l’histoire canadienne. Elle est devancée à ce chapitre par les incendies à Fort McMurray en 2016, la tempête de verglas de 1998 au Québec et les inondations de Calgary en 2013. Selon cette liste, compilée par le Bureau de l’assurance du Canada, six des dix catastrophes les plus coûteuses depuis 1983 ont eu lieu en Alberta.

2. La fumée sans feu en Colombie-Britannique

Au début du mois de septembre, le ciel de Vancouver était enfumé pendant plusieurs jours. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Les Britanno-Colombiens ont de plus en plus l’habitude de la fumée en été, mais celle-ci s’accompagne normalement de feux. Pour la deuxième année consécutive, la saison des feux a été tranquille dans l’Ouest canadien, mais au début septembre la province a été recouverte de fumée provenant de la côte ouest des États-Unis. Vancouver et Victoria ont connu huit journées avec la plus mauvaise qualité de l’air au monde , explique David Phillips. Vancouver a notamment traversé 171 heures consécutives de fumée ou de brume sèche.

3. Les inondations à Fort McMurray

Vue aérienne de Fort McMurray pendant les inondations. Photo : Gracieuseté

Fort McMurray a ajouté une nouvelle catastrophe à son sombre palmarès cette année. Après avoir été ravagé par les feux de 2016, le cœur de l’industrie pétrolière canadienne a dû composer avec des inondations ce printemps.

Un printemps très froid et un dégel rapide ont entraîné la formation d’un embâcle d’une longueur de 25 kilomètres sur la rivière Athabasca.

Dame Nature a essayé de se débarrasser de toute cette glace en une seule semaine , explique David Phillips. La province a même envisagé d’utiliser des explosifs avant de se raviser. Le niveau de l’eau a grimpé de 4 à 6 mètres selon les secteurs.

Plus de 13 000 personnes ont été forcées d’évacuer leur domicile pendant que la première vague de la pandémie battait son plein. La montée des eaux a causé plus de 522 millions de dollars de dommages assurables.

4. Un été de chaleur sans fin dans l’Est

Du Manitoba jusqu'aux Maritimes, des dizaines de records de chaleurs ont été battus cet été. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Si le printemps a été anormalement froid en 2020, l’été, lui, avait des allures tropicales dans plusieurs régions du pays.

Le 25 mai, les températures dépassaient déjà les 30 degrés en Ontario au Québec et au Nouveau-Brunswick avec des facteurs humidex au-dessus de 40 , rappelle Chantal McCartin. L’été 2020 est parmi les cinq plus chauds de l’histoire et le plus chaud depuis 2012 .

Les températures sont demeurées au-dessus de la normale pendant 60 jours dans le sud de l’Ontario et le sud-ouest du Québec.

À Ottawa, il y a eu quatre jours où la température a dépassé 35°C, normalement vous devriez attendre 40 jours pour voir autant de jours avec une telle chaleur , ajoute David Phillips. L’Île-du-Prince-Édouard enregistre normalement un jour avec des températures au-dessus de 30°C par an. La province en a connu10 cette année.

5. La tempête de neige apocalyptique à Saint-Jean Terre-Neuve

Avec des chutes de neige de plus de 70 centimètres dans certaines régions de Terre-Neuve, les rues sont devenues impraticables. Photo : Ryan Crocker / Facebook

Vous savez que ça va mal quand les gens de Saint-Jean appellent l’armée en renfort , lance David Phillips pour illustrer l’ampleur de la tempête qui a frappé la capitale terre-neuvienne.

Plus de 72 centimètres de neige se sont abattus sur la ville en 18 heures à partir du 17 janvier. La neige était accompagnée de vents d’une force semblable à un ouragan. Plusieurs résidences ont été pratiquement ensevelies sous la neige. Une petite avalanche a même eu lieu dans la ville. L’aéroport a été fermé pendant 6 jours.