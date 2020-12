Les Ligues des Noirs reconnues par les ligues majeures

Le baseball majeur a reclassé les Ligues des Noirs (Negro Leagues) à titre de ligue majeure et considérera que les statistiques et les records de ses 3400 joueurs font partie de son histoire.

La MLB a déclaré mercredi qu'elle corrigeait un oubli de longue date de son histoire du sport en élevant les Ligues des Noirs au statut de ligues majeures lors de l'année de leur centenaire. Les Ligues des Noirs étaient constituées de sept ligues et la MLB inclura maintenant leurs statistiques compilées entre 1920 et 1948.

Les Ligues des Noirs ont commencé à se dissoudre un an après que Jackie Robinson soit devenu le premier Noir à atteindre les majeures avec les Dodgers de Brooklyn, en 1947, après un passage avec les Royaux de Montréal.

Ces ligues avaient été exclues en 1969 quand le Comité spécial sur les annales du baseball avait identifié six ligues majeures officielles depuis 1876.

Par communiqué, la MLB a affirmé que l'omission d'inclure les Ligues des Noirs par le comité en 1969 était clairement une erreur qui demande la correction apportée aujourd'hui .

Le 9 juin dernier, les Pirates de Pittsburgh ont endossé des répliques d'uniformes des Grays de Homestead, une équipe des Negro Leagues entre 1929 et 1948. Photo : Getty Images / Justin K. Aller

Le baseball majeur a considéré l'opinion du Temple de la renommée, du Negro League Researchers and Authors Group, ainsi que de diverses études effectuées par d'autres auteurs et historiens.

La MLB travaillera de concert avec l'Elias Sports Bureau afin de réviser les statistiques et les records des Ligues des Noirs et de trouver une façon de les incorporer à l'histoire du baseball majeur.

Par exemple, Willy Mays pourrait être crédité de 17 coups sûrs supplémentaires, qui proviennent de la saison 1948 avec les Black Barons de l'Alabama. Monte Irvin, un coéquipier de Mays chez les Giants de New York, pourrait voir sa moyenne passer de ,293 à ,304 si les statistiques affichées sur Baseball-reference.com de ses neuf saisons dans les Ligues des Noirs sont exactes. Satchel Paige, quant à lui, n'a présentement que 28 victoires au compteur. Il devrait pouvoir en ajouter au moins 146 à ce total.

Tandis que certains estiment que Josh Gibson aurait frappé plus de 800 circuits en 16 saisons dans les Ligues des Noirs, il est peu probable qu'il existe suffisamment de preuves pour lui permettre de devancer Barry Bonds et ses 762 circuits, l'actuelle marque des majeures.

Selon ce qu'Elias et la MLB décideront, Gibson pourrait toutefois se retrouver avec une autre marque enviable. Sa moyenne au bâton de ,441 en 1943 deviendrait la meilleure moyenne de tous les temps, devançant celle de ,440 maintenue par Hugh Duffy en 1894. La moyenne de Gibson a toutefois été maintenue en moins de 80 matchs, loin des standards modernes de 162. Duffy a disputé 125 rencontres en 1894.

Nous ne pourrions être plus enthousiastes par cette reconnaissance de l'importance des Ligues des Noirs dans l'histoire du baseball majeur, a dit Edward Schauder, le représentant de la succession de Gibson et cofondateur de l'Association des joueurs des Ligues des Noirs. Josh Gibson était une légende qui aurait pu être un des meilleurs joueurs des Majeures si on lui avait permis de jouer.