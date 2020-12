Vera Etches, découverte de l’année des Ottaviens

En entrevue au Téléjournal Ottawa-Gatineau, elle avoue que les derniers jours ont été émotifs. Mardi, la première Ottavienne, une professionnelle de la santé, a reçu le vaccin contre le virus qui a fait et continue de faire des ravages. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans ce secteur. Les employés continuent de prendre soin des autres , explique Dre Etches.

Première femme à la tête de SPOSanté publique Ottawa , la médecin-chef a vécu l’année 2020 comme plusieurs de ses concitoyens : en tentant de jongler entre sa vie professionnelle et sa vie familiale. Oui, mes garçons m’ont beaucoup manqué cette année, mais j’ai la tâche de protéger la population et c’est important , se résigne-t-elle.

La Dre Vera Etches lors de la visite d'une école en septembre (archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Son travail est important et davantage sous les projecteurs depuis mars dernier. Notre travail est différent de celui des hôpitaux et du système de soins de santé : il s’agit plutôt de prévenir les maladies et de répondre aux situations urgentes , souligne-t-elle. C’est juste que nous sommes plus visibles maintenant.

Et cette visibilité facilitera le travail de la Santé publique, espère la médecin-chef. La pandémie a permis à son équipe de renforcer ses liens avec les populations à risque, comme les aînés, les nouveaux arrivants et les enfants, ainsi qu’avec les entreprises.

J’ai des voisins et des gens près de moi qui ont perdu leur travail à cause de cette pandémie. C’est pourquoi ce n’est pas juste une question de contrôler les infections, c’est important de soutenir les personnes qui ont été touchées négativement , rappelle-t-elle.

Quand on voit les familles de résidents de foyers de soins de longue durée qui n’ont pas accès à leurs proches, c’est difficile à voir. Alors, c’est important de continuer d’apprendre comment on peut trouver un meilleur équilibre. Vera Etches, médecin-chef, Santé publique Ottawa

Le mystère d’Ottawa

Qu’est-ce qui fait que la capitale compte peu de cas de la maladie comparativement aux autres villes de sa taille? La docteure insiste sur la difficulté de comparer des régions où plusieurs facteurs, comme la concentration de la population, diffèrent.

C’est peut-être plus facile de pratiquer la distanciation entre les gens à Ottawa à cause de la géographie et les différents secteurs d’emploi , soulève-t-elle.

Elle souligne également le travail de sensibilisation qu’a fait son équipe depuis le début de la pandémie : envoyer un message clair, communiquer efficacement dans plusieurs langues et être à l’écoute des besoins de la population.

On a vu que, quand les gens ont des informations claires, ils prennent les actions nécessaires pour réduire le risque dans leur communauté. Vera Etches, médecin-chef, Santé publique Ottawa