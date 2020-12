16 mois de prison pour David Chaput St-Pierre

La juge Marie-Claude Bélanger s’est rangée derrière la suggestion commune des avocats.

L’homme de 35 ans sera aussi inscrit sur le registre des délinquants sexuels pour les 20 prochaines années.

La magistrate a ajouté que les gestes commis avaient été très intrusifs . Elle spécifie que le fait qu’ils aient été commis dans un contexte de violence conjugale constituait un facteur aggravant, mais elle a reconnu que David Chaput St-Pierre avait été jusqu’ici un actif pour la société avec une absence d'antécédents judiciaires et un emploi.

La victime commente

La victime a par ailleurs demandé que l’ordonnance de non-publication sur son identité soit levée.

Annick Fluet a mentionné vivre encore des séquelles de ces épisodes de violence auxquels elle a été soumise.

Il y a eu énormément de répercussions sur ma vie avec un procès qui a duré près de quatre ans, j’ai fait une thérapie et encore aujourd’hui, c’est très difficile de faire confiance aux gens dans l’intimité, en plus d’avoir souffert de dépression. , livre-t-elle.

Je me sens soulagée dans le sens où je me suis rendue au bout du processus et où j’ai obtenu une justice. C’est un soulagement de pouvoir tourner la page et de continuer mon cheminement personnel , poursuit-elle.

Elle a eu des idées suicidaires, elle a peur que ses enfants soient agressés et elle ne se sent jamais complètement en sécurité , ajoute la procureure de la Couronne, Mélissa Plante.

Chaput St-Pierre n’a pas pris la parole mercredi matin au tribunal, tout comme son avocat, Me Pierre Grygiel.

Rappelons que plus tôt au mois de novembre, Chaput St-Pierre avait été acquitté sur trois des quatre chefs auxquels il faisait face.

À ce moment, il faisait face à deux chefs d’agression sexuelle. Il était aussi accusé d’avoir causé des lésions lors d’une agression sexuelle et d’avoir utilisé une arme lors d’une agression sexuelle, en l’occurrence, un jouet sexuel.