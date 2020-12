Toronto réclame des mesures plus strictes pour endiguer la pandémie

Le maire John Tory demande des mesures régionales et plus strictes, à moins d’une semaine de l’expiration de la période de confinement de 28 jours à Toronto.

La Ville de Toronto vient de franchir le cap des 50 000 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie, en janvier. La progression s’accélère : le nombre de cas a doublé en moins de huit semaines, une réalité alarmante à la veille des Fêtes.

Toronto a établi un triste record mercredi de 850 nouvelles infections mercredi, selon la médecin hygiéniste.

C’est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui , a déploré la Dre Eileen de Villa. Elle souligne que le nombre réel d’infections est encore plus élevé, puisque les gens qui ont des symptômes légers ou aucun symptôme ne subissent généralement pas de test de dépistage.

M. Tory et la Dre Eileen de Villa ont souligné mercredi que le confinement du printemps et le respect des règles par le public, à l’époque, avaient permis d’aplatir la courbe.

Nous aimerions tous voir un retour à la normale, mais ce n’est pas ce qui se dessine dans un avenir prévisible , a déclaré John Tory. La vérité, c’est que nous devons en faire plus, pas moins.

Le maire n’a pas voulu préciser quelles restrictions supplémentaires il souhaite voir, estimant que cela devait se discuter avec le premier ministre Doug Ford et les élus de la région.

John Tory a toutefois donné des indications assez claires. Il favorise des restrictions qui s’appliqueraient à la grande région de Toronto, croit que la province devrait s’inspirer de mesures annoncées cette semaine au Québec, et estime qu’un retour en classe plus tardif après les Fêtes doit être envisagé.

Le maire et la Dre de Villa ont insisté encore et encore sur l’importance cruciale de limiter les contacts sociaux et donc de s’en tenir à des célébrations avec les membres de son foyer.