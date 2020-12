Il y a 15 ans nous quittait Marc Favreau, le maître des mots

Le 17 décembre 2005 nous quittait Marc Favreau, créateur d’un personnage unique dans notre répertoire culturel, le clown clochard Sol. Sa poésie, sa naïveté et son regard à la fois candide et lucide sur la vie nous manquent encore. À travers nos archives, découvrez le parcours du comédien Marc Favreau et de son indissociable et attachant vagabond.