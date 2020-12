La mine Hardrock, à Greenstone, pourrait aller de l’avant après deux transactions

Lueur d’espoir pour un projet de mine à ciel ouvert dans le Nord-Ouest de l’Ontario. Les deux parties prenantes du projet Hardrock à Greenstone - Premier Gold Mines et Centerra Gold - sont en voie d’être acquises par Equinox Gold et Orion Mine Finance Group.

Les deux minières partenaires étaient en conflit depuis environ un an, ce qui empêchait le projet de prendre son envol.

Le maire de la municipalité de Greenstone, Rénald Beaulieu, estime que les transactions devraient dénouer l’impasse. On ne peut pas garantir quand le projet va aller de l’avant. Mais des compagnies qui investissent des montants comme ça, c’est à souhaiter que quelque chose se passe au printemps , dit-il.

Combinées, les deux transactions, qui comprennent les parts dans le projet Hardrock, s’élèvent à environ 900 M$. Elles devraient être finalisées au début de 2021.

Ça nous donne confiance qu’il y a de la valeur ici à Greenstone. Rénald Beaulieu, maire de la municipalité

Le maire de Greenstone, Rénald Beaulieu Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

Éric Lamontagne, directeur général de Greenstone Gold Mines, qui fédère le développement du projet, abonde dans le même sens.

On est très content du dénouement des dernières heures et des différentes annonces , dit-il. Selon les commentaires qu’on voit, tout le monde veut aller de l’avant [...] pour construire la mine.

Il soutient d’ailleurs que le projet en très bonne position . La plupart des permis et des ententes sont signés. Éric Lamontagne explique qu’une fois les transactions approuvées par les marchés, il ne manquera plus qu’une décision de construction.

On regarde le futur avec enthousiasme. Éric Lamontagne, directeur général de Greenstone Gold

Hardrock au centre des discussions

Les compagnies impliquées dans les transactions placent la mine Hardrock au coeur de leurs préoccupations.

Mardi, le gestionnaire de portefeuille d’Orion, Istvan Zollei, a indiqué par communiqué se réjouir d'être un partenaire dans la transformation du projet Hardrock en la prochaine mine majeure de l'Ontario.

Après des années de travaux d'exploration et de développement fructueux, nous pensons que le projet Greenstone [dont fait partie la mine Hardrock, NDLR] a le potentiel de devenir une grande exploitation d'extraction d'or à longue durée de vie, avec de multiples gisements. Istvan Zollei, gestionnaire de portefeuille d’Orion Mine Finance Group

Le directeur général d’Equinox Gold Christian Milau partage la vision d’Orion dans un communiqué publié mercredi. Nous nous réjouissons de développer le Hardrock avec Orion comme partenaire , dit-il.

La combinaison d'une participation de 50 % dans le projet Hardrock, qui est autorisé et prêt à être développé, et de notre bilan solide et notre fonds d’exploitation ouvre la voie à la l’opération du projet , ajoute-t-il.

Année difficile

Une étude de faisabilité terminée en 2019 avait tendu les relations entre Premier Gold Mines et Centerra, selon Éric Lamontagne.

Peu après, Centerra Gold a déposé un recours en justice contre son partenaire au sujet d’un désaccord à propos de la validité de l'étude de faisabilité.

Au printemps, Premier Gold Mines a d’ailleurs tenté d’acheter la participation de Centerra Gold dans le projet, mais a affirmé dans un communiqué que son offre d’environ 205 millions de dollars américains a été refusée.

Le directeur général de Greenstone Gold Mines, Éric Lamontagne. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Éric Lamontagne estime que les transactions devraient mettre un terme au conflit. C’était au coeur de cette mise à jour économique , dit-il.

Le maire Rénald Beaulieu regarde lui aussi vers l’avenir. Il prévoit que si le projet va bel et bien de l’avant, environ 1000 personnes travailleront dans la région durant la phase de construction.