Un appel à créer 15 nouvelles chansons pour Passe-Partout

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et Télé-Québec, qui diffuse la nouvelle mouture de Passe-Partout, ont lancé mardi un appel aux auteurs-compositeurs-interprètes et autrices-compositrices-interprètes pour proposer de nouvelles chansons destinées à cette émission pour enfants.

Quarante ans plus tard, [Passe-Partout] continue à faire naître des souvenirs indélébiles, et la musique y est pour beaucoup. Télé-Québec est heureuse de collaborer avec le CALQ pour faire appel aux artistes québécois(es) afin que soient créées de nouvelles pièces qui – on peut le croire – s’inscriront dans notre mémoire collective , a déclaré, par communiqué, Marie Collin, présidente-directrice générale de Télé-Québec.

Les artistes ont jusqu’au 20 janvier pour faire part de leurs idées, qui seront examinées par un jury. Les gens sélectionnés se verront remettre une bourse de création.

Cet appel vise à imaginer 15 nouvelles chansons qui seront diffusées entre septembre 2021 et le printemps 2022.

Un album verra également le jour. Chaque chanson sera interprétée deux fois : l’une par Passe-Partout, Passe-Montagne ou encore Passe-Carreau, et l’autre par la personne l’ayant écrite ou composée.

Rappelons que si certaines des chansons de Passe-Partout ont marqué des générations d’enfants, des compositeurs comme Michel Roubidoux et Pierre F. Brault ont composé pour les poussinots et les poussinettes, mais aussi pour de grands noms de la musique québécoise comme Robert Charlebois, Jean-Pierre Ferland et Clémence Desrochers.