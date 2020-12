Vol d'objets de Wayne Gretzky : une policière accusée de fraude

Selon la police, une enquête de trois mois sur le vol d'objets d'une valeur estimée à 500 000 $US à la résidence de Walter Gretzky a révélé une fraude présumée impliquant un bâton de hockey ayant appartenant au célèbre numéro 99.

Une porte-parole de la Police provinciale de l'Ontario (PPO) a déclaré que l'inspectrice June Dobson a été accusée de fraude de plus de 5000 $, mardi.

La sergente Caroline Dionne a déclaré que June Dobson était déjà en congé payé sans rapport avec l'affaire lorsque les accusations ont été déposées.

Mardi, la police de Brantford a annoncé qu'elle avait procédé à l'arrestation d'un homme de 58 ans d'Oakville et d'une femme de 58 ans de Brockville, mais ne les avait pas nommés.

La police dit qu'au cours de l'enquête elle a découvert des preuves que quelqu'un – sans lien avec le vol – aurait commis une fraude impliquant un bâton de hockey de Gretzky.

June Dobson fait aussi face à une accusation d'abus de confiance dans cette affaire. L'Ontarienne était la commandante du détachement de la PPOPolice provinciale de l'Ontario de Grenville, à l'est de Kingston.

L'homme d'Oakville, qui n'a pas encore été nommé, est accusé de vol de plus de 5000 $ et de possession de plus de 5000 $.

La police dit que l'enquête se poursuit.