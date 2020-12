Des feux d’artifice dans le ciel de Saint-Honoré pour Noël

Il a créé un regroupement sur Facebook pour rallier le plus de citoyens possible à son projet. En trois jours, environ 700 personnes ont manifesté leur intérêt.

Des commerçants du secteur ont emboîté le pas. Certains ont dû passer des commandes spéciales pour garnir leurs tablettes. Au Dépanneur Maestro 571, par exemple, les ventes de feux d’artifice sont actuellement comparables à celles enregistrées à la Saint-Jean-Baptiste.

On a eu beaucoup de demandes pour l’achat de feux d’artifice le 24 décembre et on va suivre la population. On va aussi en faire exploser quelques-uns.

Audrey Hudon, employée, Dépanneur Maestro 571