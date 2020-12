Surprise, déception et soulagement dans les régions qui passeront de l’orange au rouge

Dans l’espoir de limiter la propagation de la COVID-19, le premier ministre Legault a annoncé mardi soir que les régions en zone orange passeront au rouge du 17 décembre au 11 janvier, ce qui signifie qu'aucun rassemblement ne serait permis pendant cette période.

Je n’ai aucune expertise en santé publique pour dire qu’ils ont raison ou qu’ils ont tort, mais une chose est sûre, si on restreint les contacts humains au maximum, ça risque de freiner la propagation de la maladie , souligne le maire de Gaspé, Daniel Côté.

On avait tous une crainte que le temps des Fêtes soit catastrophique pour la propagation du virus. C’est une crainte qu’on avait avant la chasse et la crainte s’est avérée. Une semaine après la chasse, c’est là qu’on a vu des explosions [du nombre de cas] en Gaspésie. Daniel Côté, maire de Gaspé

Même s’il affirme qu’il s’agit d’un coup dur pour les régions touchées, Daniel Côté indique que le passage en zone rouge permet de diminuer l'inquiétude liée aux rassemblements.

Déception et incompréhension

La hausse du niveau d’alerte entraîne toutefois de l’incompréhension en Gaspésie et dans l’ouest du Bas-Saint-Laurent, où plusieurs jugent que le nombre de nouveaux cas quotidiens rapportés dans les derniers jours n’est pas alarmant.

C’est une surprise, dit le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de Kamouraska, Yvon Soucy. On savait qu’il y aurait un confinement, on s’y attendait. Mais le changement de couleur, on ne s’y attendait vraiment pas.

Les gens sont fatigués et on ressent de plus en plus de détresse. Espérons que c’est vraiment le dernier effort, parce que les situations sont de plus en plus difficiles. Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska

Du côté de Trois-Pistoles, le maire, Jean-Pierre Rioux, estime que l’impact de l’annonce est limité pour les entreprises, puisque la municipalité compte de nombreux commerces saisonniers. À Trois-Pistoles, durant la saison hivernale, je dirais que 75 % des restaurants ferment , estime-t-il.

Le maire de Trois-Pistoles, Jean-Pierre Rioux (archives) Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Jean-Pierre Rioux appelle les citoyens à faire preuve de résilience. On est face à une situation qu’on peut critiquer, on peut être mécontent, mais je pense que même si on s’enrage contre ça, on n’est pas plus gagnant.

En Haute-Gaspésie, le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, affirme que les efforts de la population ont été payants, malgré le passage en zone rouge.

Jusqu’à maintenant, la situation est très bonne pour nous avec le nombre de cas, rappelle-t-il. Ceci dit, oui nous sommes déçus. J’ai déjà reçu une foule de textos pour savoir ce qui est permis, ce qu’on ne peut plus faire. Ce n’est pas évident à gérer.

Tout comme le maire de Gaspé, Simon Deschênes indique qu’il n'hésitera pas à talonner le gouvernement si la Gaspésie ne revient pas au palier d’alerte orange après le 11 janvier.

Avec les informations d'Isabelle Damphousse, de Pierre-Gabriel Turgeon et Marie-Jeanne Dubreuil