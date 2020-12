Marcher comme un funambule au-dessus des braises

Propos de Caroline Jacques recueillis par Julie Tremblay

Je suis une travailleuse autonome, une artiste. Mon chum aussi. Avec le confinement et la pandémie, on a pas mal perdu tous nos contrats. Au début, chaque semaine, on ne savait pas, on pensait que ça durerait une semaine, deux semaines, trois semaines. On était un peu naïfs. Finalement, tout a été annulé au printemps.

Ce qu’on vit depuis mars dernier a changé ma façon de voir ma vie mais aussi mon métier, ma relation aux autres, au monde.

L'une des toiles que j'ai créées pendant le confinement. Photo : Courtoisie Caroline Jacques

Présentement, on a une crainte pour notre santé. En tant qu’artiste, mon corps, c’est mon outil de travail. Il faut que je sois en santé pour faire mon travail et en même temps, mon corps est un vecteur potentiel du virus.

Cet automne, on a recommencé un peu à visiter les écoles pour donner des ateliers. Avant, on pensait à donner du plaisir, à partager notre art, mais là, on a peur de partager autre chose que notre passion, on a peur de donner le virus ou de l’attraper. Sans tomber dans la paranoïa, cette crainte, elle est tout le temps là et quand tu es travailleur autonome, tu travailles avec beaucoup de personnes différentes, alors c’est confrontant.

D’habitude, on était dans les corridors, on parlait avec les jeunes. Actuellement, cet aspect-là est diminué. Il n’est pas anéanti, mais il est diminué. En classe, on présente des vidéos, on parle moins longtemps. Il faut aller à l’essentiel et c’est triste, parce qu’il y a moins de partage.

Une de mes toiles, intitulée «Don't forget the earth» Photo : Courtoisie Caroline Jacques

Notre mode de vie est précaire. À 42 et 45 ans, on se demande si ce sera viable de vivre ainsi encore longtemps, comme des funambules marchant au-dessus des braises. Gervais et moi, on ne peut s’appuyer l’un sur l’autre financièrement. Nos projets, on les fait ensemble. On ne sait pas comment demain sera. La vie d’artiste, c’est une grande boîte à surprises.

Cette précarité, c’est l’une des raisons pour lesquelles, en septembre, j’ai entrepris un retour aux études. J’ai décidé de faire une maîtrise. C’était déjà dans ma tête avant, c’est drôle, pour des raisons qui ressemblent à ce qu’on vit dans la COVID. Je voulais voir s’il était possible que les artistes en région aient un meilleur filet social, une meilleure sécurité.

Avec la perte de nos contrats, du jour au lendemain, on s’est retrouvés sans salaire, sans rien, mon chum et moi. On n’a pas d’assurances. J’ai décidé d’aller faire une maîtrise pour parler de ça et là, je le vis. Une chance que j’ai mes cours d’université en ce moment, car ce serait le néant.

Une nature morte que m'a inspirée la COVID-19 Photo : Radio-Canada / Courtoisie Caroline Jacques

Tout le monde en convient : l’art, la culture, c’est important pour se faire du bien. Les artistes sont des drapeaux rouges hissés au portillon de nos âmes endormies. Ils fournissent un service essentiel, mais c’est la première chose qu’on enlève.

L’art a la capacité de nous connecter à l’émotionnel, de faire résonner des choses à l’intérieur de nous que notre côté rationnel a tendance à oublier. C’est primordial, dans une société.

C’est sûr qu’après tout ça, il va y avoir beaucoup de pertes, beaucoup de pots cassés à ramasser. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de se parler parce qu’on est tous un peu en colère par rapport à ce qui se passe, on est moins patients. Il faut être ouverts et aimants parce que collectivement, on va avoir vécu une grosse épreuve.

Malgré tout, je sais qu’il va y avoir une fin. On commence à avoir de bonnes nouvelles, avec les vaccins.

C’est sûr qu’on va s’en sortir.