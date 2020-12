10 M$ pour construire la plus grande raffinerie de cobalt en Amérique du Nord

L’annonce a été faite mercredi par le ministre ontarien de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines Greg Rickford, et le député fédéral de Sault-Sainte-Marie Terry Sheehan, qui est aussi secrétaire parlementaire de la ministre fédérale responsable de FedNor, Mélanie Joly.

La minière First Cobalt avait indiqué en juillet dernier qu’elle irait de l’avant avec l’agrandissement de sa raffinerie, qui peut traiter en ce moment 12 tonnes de cobalt par jour. À la fin des travaux d’élargissement, la raffinerie serait capable de produire 25 000 tonnes de sulfate de cobalt par année, soit cinq pour cent du marché mondial de cobalt raffiné.

Photo : First Cobalt

Trent Mell est le PDG de First Cobalt.

La demande mondiale de cobalt augmente au fur et à mesure que se répand l’adoption des véhicules électriques (VE). Une fois entièrement opérationnelle, notre raffinerie sera la seule source de cobalt canadien pour l’industrie nord-américaine des VE. Notre installation de traitement à valeur ajoutée soutiendra le secteur automobile nord-américain et européen grâce à du cobalt à faible teneur en carbone, de provenance éthique, qui alimentera les véhicules électriques d’aujourd’hui et de demain.

Trent Mell, président-directeur général de First Cobalt