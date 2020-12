La pandémie rend-elle la Ville de Toronto plus efficace?

L’ampleur des défis engendrés par la COVID-19 a forcé le gouvernement local à mettre en place plusieurs projets.

Parmi ceux-ci, on retrouve :

L'ajout d'environ 2300 places dans 23 emplacements de refuge

La construction de 100 maisons modulaires, avec 150 autres en projet l'année prochaine

L'installation d'environ 40 km de nouvelles pistes cyclables

Des fermetures de routes le week-end pour promouvoir le transport actif

Des permis temporaires pour les terrasses sur les trottoirs

Nous avons vu beaucoup de réponses très rapides, des innovations vraiment intéressantes , déclare Caryl Arundel, directrice par intérim du groupe de défense Social Planning Toronto.

Mais d'un autre côté, les problèmes sont si grands, ils doivent faire plus et ils doivent le faire plus rapidement.

Plaidoyer pour une nouvelle norme dans la prise de décisions

L’expérience de la pandémie lui fait espérer que les actions de Toronto lors de cette période ne doivent pas être considérées comme une pause des activités normales, mais plutôt comme une nouvelle norme de prise de décision qui servirait mieux les résidents.

Nous avons cette fenêtre pour agir maintenant. Nous devons changer la façon de faire les choses. Caryl Arundel, directrice par intérim de Social Planning Toronto

Selon elle, un gouvernement local plus audacieux et plus décisif sera nécessaire pour relever les plus grands défis de la Ville, tels que le logement abordable et les profondes disparités raciales et socio-économiques.

Elle remarque que la volonté municipale de poursuivre des projets non conventionnels, tels que l'engagement de la Ville à construire des logements modulaires, et de le faire rapidement, a bien servi la Ville pendant la pandémie.

Pouvez-vous imaginer s'ils pouvaient faire ça tout le temps et faire bouger les choses?

Le chaos crée des occasions

Leslie Woo, PDG de l'association locale à but non lucratif CivicAction, souhaite que les résidents considèrent la pandémie comme une occasion d'exiger des améliorations à l'efficience et l'efficacité du gouvernement local de Toronto.

Le chaos crée des possibilités, indique-t-elle. Je pense qu'il est de notre devoir en tant que société civile de veiller à ce que toutes les améliorations qui ont émergé de cette pandémie en ce qui a trait à l'engagement et à la collaboration se poursuivent.

Dans un autre volet, le fait de tenir les réunions du conseil municipal et des comités de manière virtuelle a semblé réduire les cas de cris et de disputes parmi les conseillers qui perturbaient parfois les séances en personne.

Mme Woo estime que la Ville devrait envisager de permettre aux résidents de participer virtuellement à des réunions à l’avenir. Elle dit que cette décision augmenterait probablement la diversité des participants tout en facilitant la contribution des gens aux décisions politiques importantes.

Nous pouvons travailler ensemble , dit Tory

Questionné dernièrement sur son évaluation du rendement du conseil municipal pendant la pandémie, le maire John Tory affirme que nous avons prouvé que nous pouvons travailler ensemble .

M. Tory souligne le travail continu de la Ville pour développer le transport en commun et la construction de logements abordables, qui, selon lui, sont des projets qui n’ont pas été retardés par la pandémie.