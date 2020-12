Luc Morin quitte la direction de la Société économique de l'Ontario

Luc Morin a quitté le 12 novembre, alors que Fatima Zadra est partie le 24 novembre, affirme la SÉOSociété économique de l'Ontario .

Le président du conseil d'administration de la SÉOSociété économique de l'Ontario , Denis Laframboise, dit qu'un accord a été signé entre les deux parties et que cette entente est confidentielle.

Denis Laframboise explique donc être limité dans ses déclarations publiques, ajoutant simplement que la SÉOSociété économique de l'Ontario s’assure que tous les employés respectent ses politiques de gouvernance pour protéger l’intégrité et l’image de marque de la SÉOSociété économique de l'Ontario , qui se doit d'agir dans le cas de manquements.

On a un cadre de gouvernance très strict et ne tolérons pas de manquements à ce niveau-là. Denis Laframboise, président de la Société économique de l'Ontario

Il ajoute que les employés de la SÉOSociété économique de l'Ontario et les membres du conseil d'administration ont eu une rencontre à la suite des départs soudains de M. Morin et de Mme Zadra et qu'un plan d'action a été élaboré. On a formé un comité d’employés et un comité de ressources humaines, à la suite de recommandations qu'on a reçues , dit M. Laframboise. Les gens qui ont besoin d’aide psychologique vont la recevoir.

La SÉOSociété économique de l'Ontario est une agence de développement économique francophone subventionnée par le gouvernement fédéral.

Denis Laframboise, le président du conseil d'administration de la Société économique de l'Ontario. Photo : RDÉE Ontario

Radio-Canada a tenté de joindre Luc Morin et Fatima Zadra, mais sans succès.

M. Morin avait été nommé directeur général de la SÉOSociété économique de l'Ontario en janvier 2019, selon son profil Linkedin. Il avait auparavant été directeur général du Conseil de la coopération de l'Ontario.

Mme Zadra a pour sa part été embauchée par la SÉOSociété économique de l'Ontario en avril 2019. Auparavant, elle avait travaillé comme attachée de presse de l'ancienne ministre ontarienne des Affaires francophones Marie-France Lalonde et avait été présidente de l'ACFO-Toronto.

Interrogé par Radio-Canada, M. Laframboise précise aussi que leur départ n'a aucun lien avec le congédiement, en septembre 2019, de l'ex-directeur du bureau de Toronto René Viau. Ce départ avait été provoqué par uneenquête de Radio-Canada. M. Viau avait été embauché presque en même temps que Mme Zadra, au printemps 2019.

Luc Morin avait vivement défendu René Viau en entrevue avec Radio-Canada en 2019 lors de l'enquête sur ce dernier. M. Morin avait aussi déclaré ne pas avoir vérifié les antécédents de M. Viau avant de l'embaucher.