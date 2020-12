Filature de l'opposant Navalny par les services secrets russes : amusant, dit Lavrov

Toutes ces nouvelles sont comiques à lire , a commenté le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, lors d'une conférence de presse à Zagreb pendant une visite officielle en Croatie.

M. Lavrov a par ailleurs dénoncé ce qu'il a jugé être l'habitude des Occidentaux d'accuser la Russie en passant par leurs médias au lieu d'utiliser les canaux officiels.

Nous avons l'habitude que les États-Unis et d'autres pays occidentaux lancent des accusations contre la Russie dans les médias, qu'il s'agisse de pirates informatiques ou de révélations sur le double, voire le triple empoisonnement de Navalny , a-t-il commenté.

La façon dont ces nouvelles sont présentées ne révèle qu'une chose : l'absence d'éthique chez nos partenaires occidentaux et de compétences diplomatiques normales , a-t-il ajouté.

Alexeï Navalny, l'un des principaux opposants au président Vladimir Poutine, a été victime d'un malaise en août à bord d'un avion le ramenant de Sibérie vers Moscou. Photo : Reuters

S'appuyant sur diverses sources de données, notamment des données de vols d'avions et de géolocalisation par les téléphones portables, ces médias, le site Bellingcat, le magazine allemand Der Spiegel, le média russe The Insider et la chaîne américaine CNN, affirment que des experts en armes chimiques des services spéciaux russes ont suivi Alexeï Navalny des années durant, notamment le jour de son empoisonnement présumé, cet été, en Sibérie.

Ils affirment que ces agents du FSB, successeur du KGB, ont secrètement suivi Alexeï Navalny plus de 37 fois au cours des quatre dernières années dans ses déplacements à travers la Russie.

Bellingcat a notamment publié les noms et portraits de ces hommes et de leurs responsables hiérarchiques.

Je sais qui a voulu me tuer, je sais où ils habitent, je sais où ils travaillent , a réagi Alexeï Navalny.

L'article n'établit toutefois aucun contact direct entre ces agents et l'opposant, ni de preuve d'un passage à l'acte ou d'un ordre donné.

Les autorités russes ont à maintes reprises démenti avoir cherché à tuer Alexeï Navalny, l'un des principaux opposants au président Vladimir Poutine, victime d'un malaise en août à bord d'un avion le ramenant de Sibérie vers Moscou.

Deux jours après ce malaise, Alexeï Navalny a été transféré en Allemagne, où il se trouve toujours après avoir été soigné pendant environ un mois à l'hôpital de la Charité, à Berlin.

Après une enquête, l'Allemagne a déclaré qu'il avait été victime d'une tentative d'assassinat à l'aide du Novitchok, un agent neurotoxique créé à l'époque soviétique.