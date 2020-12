Les ventes d’équipement de plein air explosent sur la Côte-Nord

À Baie-Comeau, le copropriétaire de Spin Sports & plein air, Ian Beaulieu, affirme que la demande pour les raquettes à neige et les skis de fond, entre autres, a plus que doublé.

Au mois de juillet, j’ai doublé mes commandes de raquettes et aujourd’hui, avoir su, j’en aurais pris plus , raconte Ian Beaulieu au micro de l’émission Bonjour la Côte.

De son côté, le propriétaire de Zone Vélo Ski à Sept-Îles, Daniel Arseneault, observe le même phénomène. Il ajoute que l’automne a été beaucoup plus occupé qu’à l’habitude.

Normalement, on a les mois d’octobre et de novembre pour se revirer de bord et se préparer à la saison d’hiver, au magasinage des fêtes, dit-il. Cette année, non. Il y a eu zéro zéro relâchement. On voit vraiment une grosse différence.

Daniel Arsenault, de Zone Vélo Ski inc. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Daniel Arseneault et Ian Beaulieu expliquent cet engouement par le fait que les gens ne veulent plus être dépendants d’infrastructures sportives qui pourraient fermer en raison de la COVID-19, comme au début de la pandémie ou actuellement, dans les zones rouges.

Leurs clients veulent pouvoir pratiquer des sports a quand bon leur semble et ce, malgré l’imposition de consignes sanitaires. Tout ce qui se fait dans la nature, seul ou avec des amis proches , précise Ian Beaulieu.

L’annulation de voyages à l’international a aussi contribué à cette importante hausse des ventes. Ian Beaulieu a remarqué que certaines familles décident de se tourner vers le plein air pour s’occuper.