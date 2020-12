Combattre l’invisible, jusqu’au bout

Propos de François Lepage, recueillis par Laurence Gallant

Je travaille en zone chaude. Là où chaque petit geste compte. Là où chaque précaution est prise avec minutie, avec application. Je m’occupe de l’entretien ménager à l’hôpital de Gaspé, et depuis quelques mois, je fais partie de l’équipe spécialement attitrée à cette aile fermée, désignée pour soigner les personnes infectées par le virus. Ce virus que j’appelle la merdique de COVID.

Je vois les infirmières, les médecins, qui s’affairent avec un dévouement extraordinaire. On travaille à proximité les uns des autres, pendant des heures, en zone close. Ça pourrait être lassant, mais non, on a tellement une belle équipe, tricotée serrée. On a tous notre travail à accomplir, des tâches bien précises à réaliser, mais là, il s’est ajouté un autre élément : la fatigue.

Tous ces protocoles à respecter demandent énormément de concentration et on ressent ce poids-là, qui s’ajoute à celui du fameux ÉPI, l’équipement de protection individuelle, qui donne chaud et qui est très lourd à porter, après quelques heures. Mais tout le monde s’est donné un rôle de protecteur : on garde un œil les uns sur les autres. C’est précieux. On a cette force, à Gaspé.

Chaque petit geste est crucial. Une simple erreur peut tout renverser. Je pense à mes filles, de 20 et 22 ans. J’ai cette peur qui ne me quitte pas. Cette peur d’être infecté, et de ne pas pouvoir revoir mes filles. De mourir du virus. Et je crains plus que tout de mettre en danger mes collègues. La crainte est là, même si on respecte le protocole et les règles sanitaires à la lettre, que ce soit à l’hôpital ou à l’extérieur.

Mais en zone chaude, les inquiétudes, la fatigue, même si elles sont là, on ne peut pas se donner le temps de les ressentir. On a un but, on a un objectif, c’est de rendre les lieux propres et sécuritaires pour tout le monde et ça, c’est pour moi le plus important. On doit combattre l’invisible. Si tu baisses la garde, c’est là que tout se termine.

Ce travail-là, je vais le faire jusqu’au bout. Photo : François Lepage

Tout est pris au sérieux. Dans une journée, je nettoie à plusieurs reprises tout ce qui peut être touché, manipulé par le personnel médical ou les patients. Je vois des personnes qui souffrent, des personnes qui ont mal et qui, parfois, perdent la vie. Des personnes seules, sans leurs proches à leur côté pour les accompagner dans la souffrance. Il m’est arrivé d’entendre une personne dire qu’elle voulait partir, mettre fin à tout ça. Elle avait trop mal. Et la solitude n’aide rien. C’est très dur.

Quand je me rends dans les chambres pour faire l’entretien, je ne peux pas faire autrement que d’apporter aux patients un peu de présence. Bonjour, comment ça va, comment vous sentez-vous aujourd’hui? Juste ça, je sens que ça leur fait un grand bien. Jamais je ne pourrai m’empêcher de le faire.

Je suis effaré par ces gens qui continuent d’agir comme si de rien n’était, de ne pas faire attention. Si les hôpitaux arrivent à leur pleine capacité, à en perdre le contrôle, ce sera désastreux. Tout ça, au nom de la liberté… mais quelle liberté? La liberté de tuer? Qu’ils viennent travailler en zone chaude avec nous, côtoyer des gens qui souffrent à l’hôpital et qui en sortent en linceul. Constater que ce n’est pas une simple grippe.

La merdique de COVID m’a fait voir une société un peu malade. Les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , les résidences privées pour aînés, et toutes les autres… On n’a pas fait un très beau constat. Toutes ces personnes âgées laissées à elles-mêmes, c’est pas facile à voir ni à comprendre. Mais j’ose espérer que les choses vont changer pour de bon, pour que les aînés ne vivent plus ce qu’ils ont vécu.

Et si je peux au moins, dans mon travail, aider ou sauver une vie, tant mieux. Ce sera ça de gagné. Ce travail-là, je vais le faire jusqu’au bout. Je vais rester en zone chaude jusqu’au bout.

Pour éradiquer cette merdique de COVID.