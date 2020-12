Mission Impossible 7 : Furieux, Tom Cruise exige le respect des protocoles sanitaires

Tom Cruise prend les protocoles sanitaires très au sérieux, selon un enregistrement audio obtenu par le journal britannique The Sun. Sur le plateau de Mission: Impossible 7 à Londres, on l’entend perdre la tête et enguirlander deux membres de l’équipe de tournage qui ne respectent pas la distanciation sociale requise.

Si je vous revois le faire, je vous mets dehors! , peut-on l’entendre crier avec rage.

Pendant plus de trois minutes, la vedette du septième épisode de la franchise d’action sermonne toute son équipe de tournage et lui rappelle que les règles sanitaires concernant la COVID-19 sont à prendre au sérieux. L’enregistrement est rempli de jurons et d’obscénités.

On doit respecter les plus hauts standards! Hollywood tourne des films grâce à nous parce qu’ils croient en nous et en ce que nous faisons! On crée des milliers d’emplois, bande de fils de p*te!

Tom Cruise dans le film Mission Impossible: Fallout, de Christopher McQuarrie Photo : Paramount Pictures / Chiabella James

Mission: Impossible 7 est l’une des premières productions d’envergure à reprendre ses tournages pendant la pandémie. Tom Cruise, également le producteur du film, est personnellement intervenu auprès des autorités afin d’adapter les protocoles sanitaires pour les tournages prévus à Londres, en Italie et en Norvège. En février dernier, la production avait été stoppée à Venise, en raison de l’épidémie grandissante en Italie.

Êtes-vous conscient de la responsabilité que vous avez? Je fais appel à votre raison et si vous êtes incapable d’être raisonnable, vous êtes virés! , ajoute l’acteur en colère, toujours selon l’enregistrement.

La sortie du film des studios Paramount Pictures est prévue pour novembre prochain.