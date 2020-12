Le maire de Saskatoon dénonce les rassemblements antimasques

Publiés mardi, les gazouillis de Charlie Clark font appel à la responsabilité civile. Le maire demande aux personnes qui considèrent se rendre à de futures manifestations de ne pas le faire et de ne pas risquer la santé de la population autour d’eux.

Je souhaite que les ordonnances de la santé publique soient respectées et que les organisateurs de ces événements soient tenus de rendre des comptes et fassent l’objet d’une enquête.

C’est très frustrant de voir des gens faire ça et détruire les efforts que tout le reste de la population a faits. Charlie Clark, maire de Saskatoon

Au cours des dernières semaines, des manifestants se sont réunis lors de nombreux événements antimasques dans les villes de Regina et de Saskatoon. Il y a quelques semaines, des centaines de Saskatchewanais se sont rassemblés près du monument Kiwanis Memorial Bandshell dans la Ville des Ponts.

Les forces de l’ordre ont confirmé que personne n’a été sanctionné à la suite de l'événement à Saskatoon, mais qu’une enquête est en cours. À Regina, deux organisateurs ont été condamnés à verser chacun une amende de 2800 $ pour avoir enfreint les ordonnances de la santé publique de la Saskatchewan.

Des centaines de Saskatchewanais se sont rassemblés le samedi 5 décembre à Saskatoon pour manifester contre les mesures sanitaires comme le port obligatoire du couvre-visage. Photo : Mr. YXE, Twitter

Des dénonciations répétées

Scott Moe a déploré plusieurs fois la tenue de ces manifestations. Samedi dernier, juste avant le début d’un événement à Regina, il a publié un message sur son compte Twitter en demandant aux participants de reconsidérer leurs actions.

Des experts en psychiatrie et médias sociaux expliquent que la plupart des participants aux manifestations sont victimes d'une combinaison de réseaux sociaux et d’un climat général de peur et de colère au sujet de la pandémie.

Le professeur en technologies éducatives à l’Université de Regina, Alex Couros, estime que les politiciens devraient rappeler aux gens l'importance de respecter les ordonnances de la santé publique.

Avec les informations de Cory Coleman