Deux cas de COVID-19 s'ajoutent dans Sept-Rivières

Au total, 245 personnes ont reçu un diagnostic positif de COVID-19 sur la Côte-Nord depuis le début de la pandémie.

Les nombres de guérisons, de décès et d'hospitalisations restent stables par rapport à mardi.

Répartition par MRCMunicipalité régionale de comté : Basse-Côte-Nord : 2

Caniapiscau : 6

Haute-Côte-Nord : 9

Manicouagan : 64

Minganie : 13

Sept-Rivières : 151 (+2)

Éclosion dans un CHSLD de Baie-Comeau

Mardi, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux confirmait qu'une éclosion de COVID-19 était en cours au CHSLD N.-A. Labrie de Baie-Comeau.

L’éclosion concerne moins de cinq travailleurs locaux, qui ne sont pas issus de l’extérieur de la région. Le dépistage du personnel et des résidents est en cours, et les contacts communautaires des travailleurs ont été identifiés et mis en isolement.

La santé publique de la Côte-Nord doit dévoiler les derniers détails concernant l'évolution de la COVID-19 dans la région au cours d'un point de presse mercredi après-midi.