Le spectacle Noël avec Les Muses, les frères Belivo et Roland Gauvin n'est pas annulé

Le spectacle de Noël des Muses, des frères Belivo et de Roland Gauvin est une grande tradition des fêtes dans le Grand Moncton. Chaque année, ces artistes attirent des foules immenses au théâtre Capitol. Malgré la pandémie, les représentations auront lieu, comme prévu, en 2020.

Les artistes craignaient de devoir tout annuler lorsque la zone de Moncton est passée en phase orange il y a quelques semaines, mais heureusement, la grande équipe de ce spectacle pourra se retrouver pour cet événement annuel.

Habitués à jouer devant une salle comble, les artistes devront toutefois voir la moitié de la salle inoccupée pendant les représentations, pandémie oblige.

Parmi les autres changements imposés, on note aussi la durée du spectacle, la distanciation sur scène et l’absence de la chorale.

C’est pas mal différent , indique le chanteur George Belliveau. On n’a pas la chorale des jeunes chanteurs de l’Acadie, et c’est là qu’on s’aperçoit que c’est une grosse partie du spectacle.

Malgré les rajustements, la soirée s’annonce belle et les chanteurs ont très hâte.

Les spectateurs peuvent s’attendre à plusieurs surprises, de nouveaux éléments de décors, ainsi qu’à quelques blagues sur la COVID-19. On est là-dedans, aussi bien en rire , dit Isabelle Bujold, chanteuse dans le groupe Les muses.

Isabelle Bujold, du groupe Les Muses. (Archive). Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau

Cette année, le groupe propose une version du spectacle plus intime et acoustique.

Les gens peuvent s’attendre à redécouvrir des chansons qu’ils ont entendues au fil des ans , précise Isabelle Bujold.

On veut vraiment créer un lien avec les gens. On a toujours ce lien là d’établi, mais ça va être différent : on est beaucoup moins nombreux qu’à l’habitude. Donc je pense qu’on va vraiment se sentir très très très près du public.

Un spectacle virtuel pour tous

Avec les sièges limités ou la crainte de certains spectateurs, tous ne pourront pas assister au spectacle en présentiel.

Il sera toutefois possible d’acheter un billet pour visionner une captation du spectacle, qu’on pourra écouter à partir de la maison. C’est la première fois que ce spectacle de Noël sera diffusé sur le web.

On s’est dit que ce serait le fun de donner l’option de l’écouter chez eux , lance George Belliveau.

George Belliveau. Photo : Radio-Canada

Dimanche sera donc enregistrée une représentation qui offerte par un lien de visionnement, avec achat de billets virtuels.

Un lien de visionnement pour écouter le spectacle à partir du 23 décembre sera aussi disponible pour quelques jours.

Selon Isabelle Bujold, il s’agit d’une belle façon de rejoindre le public à l’extérieur de Moncton.

Là, on peut vraiment aller au-delà des frontières , dit-elle. Des personnes âgées dans un foyer, leur offrir cela à Noël […] si l’on peut l’offrir au plus de gens possible […] c’est spécial.

Une tradition pour le public

Pour les artistes du spectacle, c’est vraiment important de se réunir pour cette tradition.

En 20 ans, il n’y a qu’une seule fois où le spectacle n’a pas pu être livré puisque les artistes avaient d’autres engagements. Ils souhaitaient de tout cœur que cette édition ne soit pas annulée.

C’est ce qui démarre les Fêtes, chez nous. Moi j’ai besoin de ces chansons-là. Et de vivre cela avec eux, on est vraiment extrêmement reconnaissant de pouvoir faire cela cette semaine. Isabelle Bujold, chanteuse du groupe Les Muses.

George Belliveau, qui rejoint ses frères sur scène, indique que cela est en soi un événement spécial, puisque ces rares membres de la famille chantent ensemble.

Quand je suis sur la scène, souvent j’ai des frissons, juste avec la richesse des harmonies qui se passe sur le stage , dit George Belliveau.

Les représentations du spectacle ont lieu du 16 au 20 décembre.

Avec les informations de Camille Bourdeau-Potvin