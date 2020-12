Québec privilégie les devoirs à distance au retour des Fêtes

Le gouvernement a annoncé mardi que tous les élèves du Québec, au primaire et au secondaire, seront de retour en présentiel à l’école le 11 janvier pour freiner la propagation de la COVID-19. En date de lundi après-midi, 40 % des écoles de la province rapportaient un ou des cas de contamination actifs, pour un total de 1204 écoles touchées au Québec.

Les élèves du primaire auront-ils le matériel nécessaire pour effectuer une semaine d’apprentissage à la maison? Pas tout à fait, admet le premier ministre, questionné à ce sujet mercredi matin.

Est-ce que c’est possible de faire de l'enseignement à distance au primaire? Moi, je dirais que ce sera plus des devoirs. Au secondaire, oui, on a tout le matériel nécessaire. Au primaire, on privilégie les devoirs, parce qu’on a fait le choix qu’il faut que les élèves soient à l’école le plus possible , nuance-t-il.

Le premier ministre du Québec, François Legault Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le premier ministre ne croit pas, pour le moment, que cette prolongation du congé des Fêtes dans les écoles se poursuivra au-delà du 11 janvier. Le risque est faible , a-t-il dit mardi en fin de journée.

Des petits devoirs et quelques appels

Un enseignant de la région de Québec confirme lui aussi que l’enseignement à distance avec des élèves du primaire, ce n’est pas une tâche facile. Ils ne sont pas habitués. On ne peut pas faire un suivi pédagogique , explique Serge Doyon, qui enseigne la cinquième année.

Il précise qu’il se connectera chaque jour sur la plateforme utilisée par l’école pour faire une vidéoconférence avec ses élèves. Je vais surtout leur donner des travaux à faire et on essayera de faire des petites discussions , poursuit M. Doyon.

Dans la Capitale-Nationale, le Centre de services scolaire des Découvreurs affirme qu’il aura suffisamment de tablettes électroniques pour répondre aux familles qui en font la demande. Même chose du côté du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin, en Chaudière-Appalaches.

Les autres principaux centres de services scolaires de ces deux régions n’ont pas encore répondu à nos demandes de renseignements.

Des élèves du primaire ont des tablettes électroniques à la maison pour leur permettre de faire certains devoirs. Photo : AFP / AFP/Getty Images/Frédérick Florin

Situation inégale

Mercredi matin, la Fédération des comités de parents du Québec dit être rassurée de savoir que les enseignants feront des suivis avec les élèves durant la semaine d’enseignement à la maison. Son président, Kevin Roy, rappelle cependant qu’il s’agit d’une situation qui crée des inégalités.

Ce ne sont pas tous les parents qui peuvent donner le même accompagnement durant la semaine à leur enfant. Et nous savons que les élèves du primaire en ont besoin , mentionne-t-il.

Le même genre de commentaire avait été entendu lors du premier confinement au printemps. Par contre, à ce moment, les attentes envers les enseignants en télétravail étaient moins précises. Le ministère de l'Éducation a depuis balisé les tâches des enseignants qui enseignent de la maison.

Lors de la semaine du 4 janvier, les services de garde scolaires n’accueilleront que les enfants des travailleurs des services essentiels. Les garderies seront ouvertes, mais le gouvernement encourage les parents à garder leurs enfants à la maison si possible.

Avec la collaboration d'Hadi Hassin