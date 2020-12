Souvenir des Fêtes : s’engouffrer dans les manteaux de fourrure avec Élise Lavallée

Écoutez son souvenir des Fêtes pour en apprendre plus!

Élise Lavallée (en bas à gauche), un soir des fêtes. Photo : Radio-Canada / Courtoisie : Élise Lavallée

Altiste pour l’Orchestre symphonique de Winnipeg, Élise Lavallée a su se garder occupée au courant de cette année particulière. Même si l’orchestre a connu un calendrier plus léger qu’à son habitude, la musicienne a poursuivi l’enseignement du violon et quelques spectacles avec son duo Two to Tango.

