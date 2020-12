Les premières doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées au Manitoba

Le vaccin contre la COVID-19 a été offert pour la première fois au Manitoba mercredi matin, à des travailleurs de la santé. Pour Brian Penner et Sherry Plett, ce vaccin peut les protéger, mais aussi protéger leurs proches qui sont parfois vulnérables.

Des applaudissements ont retenti vers 8 h 30 mercredi, quand les premiers travailleurs de la santé ont reçu leur vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19.

Brian Penner, qui est médecin au Centre des sciences de la santé, a été le premier vacciné. Il a dit se sentir très chanceux .

Il y a des centaines de milliers de personnes au Manitoba qui ont besoin de se faire vacciner et qui le méritent , souligne-t-il. Pour sa part, il est soulagé de penser que les gens qui le côtoient, ses collègues et les membres de sa famille, seront davantage en sécurité maintenant qu'il est vacciné.

Le premier centre de vaccination de la province a été aménagé dans le campus Bannatyne de l'Université du Manitoba, adjacent au Centre des sciences de la santé. Il recevra près de 900 personnes d'ici vendredi.

La vaccination dure en moyenne 45 minutes, dont 15 minutes pendant lesquelles les patients sont gardés en observation pour s'assurer qu'ils ne développent aucune réaction négative.

« J'ai beaucoup de chance. Je suis maintenant plus en sécurité pour mes collègues et ma famille. Comment les choses pourraient-elles aller mieux que ça ? », raconte le médecin au Centre des sciences de la santé de Winnipeg, Brian Penner. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Sherry Plett, qui travaille aux soins intensifs dans le centre de santé Boundary Trails, dans le sud du Manitoba, a aussi reçu le vaccin ce matin.

C'est un pas de plus , affirmait-elle juste avant de recevoir sa dose.

Elle dit avoir demandé le vaccin pour protéger son milieu de travail et sa famille, car sa fille subit des traitements de dyalise.

J'ai l'impression que c'est le début de la fin, donc c'est très encourageant pour le Manitoba , affirme-t-elle.

Sherry Plett affirme avoir « joyeusement dansé » chez elle au moment où elle a appris qu'elle serait l'une des premières personnes à recevoir le vaccin. Photo : Capture d'écran - CTV

Ce que nous savons sur la vaccination

Les travailleurs de la santé admissibles aux vaccins sont ceux des unités de soins intensifs nés avant le 31 décembre 1970 et ceux qui travaillent dans les soins aigus et les foyers de soins de longue durée et qui sont nés avant le 31 décembre 1960.

Le vaccin requiert deux doses. La seconde sera offerte au Centre des congrès RBC dans trois semaines.

Le Centre des congrès sera utilisé au cours des prochaines semaines comme super centre pour l’entreposage des vaccins, mais aussi pour les aspects administratif et logistique de la vaccination.

Lundi, le premier ministre Brian Pallister a vu les congélateurs spéciaux à la clinique de vaccination au Centre des sciences de la santé de Winnipeg. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Le premier ministre Brian Pallister a rappelé en conférence de presse, mardi, que la campagne de vaccination sera longue .

Il a invité la population manitobaine à rester vigilante , car le virus est encore présent, rappelle-t-il.

Des agents de l'Agence des services frontaliers du Canada ont assisté au déchargement des premiers vaccins à Winnipeg mardi matin. Photo : photo soumise par l'Agence des services frontaliers du Canada

Au cours de l’année prochaine, le Manitoba prévoit de déployer des cliniques de vaccination à Brandon, Thompson, Steinbach, Gimli, Portage la Prairie et Le Pas, en fonction de l’arrivée des vaccins.

Avec les informations de CBC/Radio-Canada